ValenciaAl que fuera estrella del cine porno, Nacho Vidal, se le acumulan las causas con la justicia. La última, una condena a pagar una multa de más de 2.000 euros y la retirada del carné de conducir durante un año, por tumbar con el vehículo que conducía la barrera del aparcamiento del Mercado de Russafa, en la ciudad de Valencia, según adelanta Las Provincias.

Los hechos ocurrieron a las tres de la madrugada del 24 de octubre de 2022, cuando Nacho Vidal, que iba junto a un acompañante, rompió la barrera al ir a salir del estacionamiento. El actor reconoció en la fase de instrucción que "estaba excesivamente borracho y bajo los efectos de la droga", y que como "no podía conducir" aparcó el vehículo en las inmediaciones de la vivienda de su pareja nada más salir del aparcamiento.

Vidal ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, con la circunstancia atenuante de confesión, y por el delito de daños. También se le aprecia la atenuante de reparación del daño, ya que abonó la cantidad reclamada en concepto de responsabilidad civil antes del juicio.

El responsable del estacionamiento afirmó que "vio cómo el acusado rompía la valla, ante su incapacidad de pagar en la máquina y obtener el ticket". Testimonio refrendado por las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde se observa "cómo el acusado circula erráticamente por el aparcamiento y parece incapaz de pagar en la máquina".

Penas de prisión

Nacho Vidal sigue a la espera de la celebración del juicio en el que se le piden cuatro años de prisión por la muerte del fotógrafo José Luis Abad en un ritual de veneno de sapo bufo.

También ha sido recientemente condenado por otros dos delitos contra la seguridad vial impuesta por un juzgado de lo Penal de Valencia a principios de año. A todo esto, se suma un preacuerdo con la Fiscalía de tres años de prisión por un delito de tráfico de drogas.