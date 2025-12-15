La mujer, buscada por explotación sexual de menores, huyó con sus dos hijos, de los que había perdido la custodia, y otros dos niños de un centro de menores

CastellónLa Guardia Civil ha detenido en Alcossebre (Castellón) a una mujer reclamada por las autoridades de los Países Bajos, que se encontraba huida junto a cuatro menores.

La intervención permitió también el rescate de los menores, que permanecen en buen estado y han sido ingresados en un centro de acogida de la provincia hasta que el país de origen asuma su tutela.

Los hechos se iniciaron el pasado 7 de diciembre, cuando la Policía Local de Alcalà de Xivert localizó a una joven de 13 años y a un joven de 17 que afirmaron haber sido abandonados por la mujer, que continuaba viaje en un vehículo con otros dos menores.

Tras la intervención del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaròs, se comprobó que la ahora detenida había perdido la custodia de sus dos hijos y que se había fugado con ellos y con otros jóvenes procedentes de un centro de menores de los Países Bajos.

Las investigaciones permitieron localizar un apartamento en la población de Alcossebre donde la mujer se ocultaba con los menores restantes, procediéndose a su detención por un presunto delito de abandono de menores y a la protección de los cuatro jóvenes.

Explotación sexual de menores y pedofilia

Sobre la detenida pesaba una Orden Europea de Detención emitida por un tribunal neerlandés. La misma quedó a disposición del juzgado competente de Vinaròs.

A la mujer se le atribuyen en Países Bajos los delitos de explotación sexual de menores, tenencia de material pedófilo, trata de seres humanos, tráfico de drogas, secuestro, detención ilegal, toma de rehenes y abandono de menores.

La investigación judicial continúa bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que ha ordenado su ingreso en prisión a la espera del proceso de extradición.

La actuación ha sido realizada por efectivos del Equipo Territorial de la Guardia Civil de Vinaròs en colaboración con la Policía Local de Alcalá de Xivert.