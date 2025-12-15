Rocío Molina 15 DIC 2025 - 12:02h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' lamenta las palabras que le dedicó Adara Molinero y le ha mandado un tajante mensaje

Adara anuncia su retirada de los realities en un contundente comunicado: "Quiero tomar otro camino, ya no puedo más"

Compartir







Pol Badía y Adara Molinero han protagonizado un nuevo enfrentamiento y cruce de acusaciones como consecuencia de un término con el que la concursante de realites se dirigió al barcelonés. Los que en su día se conocieron en 'Gran Hermano 17' y fueron pareja no guardan buen recuerdo de lo suyo y ahora ha sido el candidato a Míster el que ha hablado tras el ataque de la influencer y le ha mandado un mensaje.

Sin comerlo ni beberlo, Pol Badía se ha visto en medio del huracán Adara Molinero. La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se acordó de él cuando le vio en el casting de la nueva edición de 'Gran Hermano' dando consejos a los aspirantes y no dudó en publicar en su red social 'X' un término despectivo para dirigirse a él. "No sabía que ahora llevan bufones a los castings".

PUEDE INTERESARTE El pasado amoroso de Adara Molinero: descubrimos quién fue su primer novio famoso

Una forma de dirigirse a él que no pasó desapercibida para nadie y que su exnovio no contestó en su momento, pero que ahora que Adara Molinero ha sido noticia por anunciar que deja los realities, este ha retomado. Con tono irónico por esta decisión de la influencer, Pol Badía ha contestado ahora después de años sin hablar.

Me llamó bufón, sí, bueno, fui con toda la buena fe a dar charla a los nuevos concursantes, me llamó bufón. Es que es lo que hay, es lo que hay. Yo a veces le he dicho cosas de ella, ella a veces dice cosas de mí. Ella para mí es una bufona... Bueno, yo no voy a decirle ningún adjetivo, pero bueno. Cada uno es dueño de sus actos y de lo que hace. No voy a entrar tampoco", ha expresado el exconcursante de 'GH'.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El barcelonés ha continuado esgrimiendo lo mucho que le ha extrañado esta reacción al considerarla incoherente por parte de Adara Molinero y ha continuado justificando las palabras que ahora él le ha dedicado a ella: "Me sorprendió porque ella siempre se quejaba de que los ex somos los que nos subimos al carro, los que siempre dicen cosas de ella y yo hacía muchísimo tiempo que no decía nada de ella".

Sin embargo, al no tener contacto con ella y haber sido llamado "bufón", Pol Badía ha creído conveniente romper su silencio. Si en su momento no entró al trapo, ahora sí que le ha querido dejar un recado a su exnovia. "Bufón es uno de los mejores porteros de la historia, es un placer que me llame bufón portero de la Juventus", ha dicho sin ocultar su ironía ante este ataque.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sobre si hay alguna opción de que retomen el contacto, el exconcursante de 'GH' lo tiene claro. "No volvería. yo tenía 22 años y ella 23, éramos muy jóvenes", ha admitido el joven que está ahora enamorado y aunque no quiere ningún trato con Adara le desea lo mejor ahora que vuelve a estar ilusiona y con otro proyecto de vida fuera de los realities