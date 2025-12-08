La televisiva explota y anuncia una nueva decisión profesional. ¡No te lo pierdas!

Adara ha anunciado que se retira de los realities. La mítica concursante de formatos como 'Gran Hermano' o 'Supervivientes' toma esta clara decisión en un contundente comunciado que hemos podido ver en '¡Vaya fama!'.

"Quiero daros una noticia... me retiro de los realities", anucia en un vídeo publicado en redes. Adara pone punto y final a 9 años de una carrera plagada de éxitos en televisión. El último lo pudimos seguir hace poco, durante su trayectoria en 'Superviventes All Stars 2025'. "Es como despedirme esta etapa que tanto me ha dado", comparte.

Adara asegura que se ha entregado "al completo" y ha dado "el cien por cien" en cada participación. Pero ahora tiene claro que sus deseos profesionales son otros. "Quiero tomar otor camino, ya no puedo más", señala.

La madre de Adara reacciona a su decisión

La madrileña explica también los motivos que le ha llevado a tomar esa drástica decisión. "Psicológicamente y físicamente no soportaría volver a aislarme, no podría volver a hacer como que entre comillas mi vida de fuera no existe", explica. Adara cuenta que cada esfuerzo que ha hecho la ha ido absorviendo. "Supone mucho desgaste", aclara. "Después de haber hecho tantos, siento que no puedo más", insiste.

Pese a tomar esa decisión entre lágrimas y con mucha pena, Adara se siente "agradecida" por todo lo que ha vivido en cada reality. "Me llevo muchísimo aprendizaje", valora. Adara está convencida de que hay futuro en otros proyectos por su buena actitud. "Yo valgo para muchísimas otras cosas", manifiesta.

En '¡Vaya Fama!' hemos podido hablar con Elena, la madre de Adara quien ha reaccionado a su decisión. Esta nos comenta que entiende y apoya la retirada de los realities de su hija, que pone fin a una etapa que le ha llevado a lo más alto de la televisión.