Ajla, mujer de Jota Peleteiro, arremete contra Jessica Bueno: el mensaje que le ha enviado a Leticia Requejo

Ana Carrillo 15 DIC 2025 - 19:49h.

Leticia Requejo ha desvelado las críticas de Ajla Peleteiro a las declaraciones de la exconcursante de 'GH VIP' en '¡De viernes!'

Jessica Bueno, sobre la cantidad de dinero que ha recibido de Jota Peleteiro: "Es más baja de lo que debería"

Tras la entrevista de Jota Peleteiro en '¡De viernes!', ha acudido al plató del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona su exmujer, Jessica Bueno, que ha hablado de su acuerdo económico y que ha criticado que haya hablado de su hijo en común con Kiko Rivera, Fran, y es que el exfutbolista dijo que el DJ pasaba meses sin llamar al niño y que no contribuyó económicamente tanto como él.

En 'El tiempo justo', Leticia Requejo ha revelado que se ha puesto en contacto con la mujer actual de Jota, Ajla Peleteiro, que se ha convertido en el gran apoyo del empresario desde que comenzasen su relación dos años atrás. Ya meses atrás, la modelo serbia defendió públicamente al padre de su bebé al acudir a '¡De viernes!' a mostrarle su apoyo, pero ahora ha dado un paso más al hablar abiertamente de Jessica Bueno.

"Me dice: 'Qué vergüenza que haya caído tan bajo, hablando tan mal de alguien en la tele con mentiras y mentiras. Jota ayudó a Jessica y a Fran, el hijo de ella, desde que Fran era un bebé; cuidó de su hijo cuando su verdadero padre no le daba ni un euro', refiriéndose en este caso a Kiko Rivera", ha destapado la colaboradora del programa presentado por Joaquín Prat; un mensaje con el que apoya la versión dada por Jota Peleteiro en su última entrevista en '¡De viernes!'.

Es la primera vez que Ajla Peleteiro carga abiertamente contra la exmujer de su marido. Por el momento, la finalista de 'Supervivientes All Stars' no ha reaccionado a estas críticas.