Logo de telecincotelecinco
Logo de El tiempo justoEl tiempo justo
AJLA PELETEIRO CONTRA JESSICA BUENO

Ajla, mujer de Jota Peleteiro, arremete contra Jessica Bueno: el mensaje que le ha enviado a Leticia Requejo

Leticia Requejo desvela las críticas de Ajla Peleteiro a Jessica Bueno
Leticia Requejo lee el mensaje que le ha enviado Ajla Peleteiro. Telecinco
Compartir

Tras la entrevista de Jota Peleteiro en '¡De viernes!', ha acudido al plató del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona su exmujer, Jessica Bueno, que ha hablado de su acuerdo económico y que ha criticado que haya hablado de su hijo en común con Kiko Rivera, Fran, y es que el exfutbolista dijo que el DJ pasaba meses sin llamar al niño y que no contribuyó económicamente tanto como él.

Jessica Bueno habla del dinero que ha recibido de Jota Peleteiro
Jessica Bueno habla del dinero que ha recibido de Jota Peleteiro
PUEDE INTERESARTE

En 'El tiempo justo', Leticia Requejo ha revelado que se ha puesto en contacto con la mujer actual de Jota, Ajla Peleteiro, que se ha convertido en el gran apoyo del empresario desde que comenzasen su relación dos años atrás. Ya meses atrás, la modelo serbia defendió públicamente al padre de su bebé al acudir a '¡De viernes!' a mostrarle su apoyo, pero ahora ha dado un paso más al hablar abiertamente de Jessica Bueno.

Jessica Bueno, muy molesta con Jota Peleteiro por criticar a Kiko Rivera como padre: “Intenta justificar sus malos actos” ¡De viernes! Temporada 3 Top Vídeos 640
Jessica Bueno, muy molesta con Jota Peleteiro por criticar a Kiko Rivera como padre: “Intenta justificar sus malos actos”
PUEDE INTERESARTE

"Me dice: 'Qué vergüenza que haya caído tan bajo, hablando tan mal de alguien en la tele con mentiras y mentiras. Jota ayudó a Jessica y a Fran, el hijo de ella, desde que Fran era un bebé; cuidó de su hijo cuando su verdadero padre no le daba ni un euro', refiriéndose en este caso a Kiko Rivera", ha destapado la colaboradora del programa presentado por Joaquín Prat; un mensaje con el que apoya la versión dada por Jota Peleteiro en su última entrevista en '¡De viernes!'.

Es la primera vez que Ajla Peleteiro carga abiertamente contra la exmujer de su marido. Por el momento, la finalista de 'Supervivientes All Stars' no ha reaccionado a estas críticas.

Temas