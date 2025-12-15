La exnuera de Carmen Borrego ha hablado sin tapujos sobre las últimas declaraciones de su ex

Paola Olmedo reacciona al contratiempo de salud de José María Almoguera y desvela si ya han firmado el divorcio: "Va a estar mejor"

Paola Olmedo ha decidido salir a contradecir a su ex José María Almoguera por sus declaraciones sobre la firma del divorcio. La exnuera de Carmen Borrego ha entrado en guerra al afirmar que por el que ha entrado "en el juego" ha sido él. Almoguera señaló en el programa '¡De viernes!' que están "en manos de abogados" y que por su parte no existen "problemas". "Llámala y le preguntas por el desacuerdo", le transmitió en directo al colaborador Antonio Rossi.

Paola Olmedo entra en conflicto con su ex por la firma del divorcio

Sobre esto, Olmedo cree que le parece "de niños" el "tirar la pelota". "Ya veremos si esto se firma ya", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Sin embargo, a la colaboradora de 'El tiempo justo' Leticia Requejo le ha trasladado más detalles del motivo exacto por el que no han llegado aún a un acuerdo para firmar el divorcio.

Además, la causa real por la que no está en un buen momento el asunto está ligada directamente con su romance con María La Jerezana. "Según Paola [Olmedo], el divorcio no lo firma José María [Almoguera] porque no tendría prisa en firmarlo y alomejor su noviazgo como María La Jerezana o el posible sueño de casarse nunca llega a ser realidad y sería una excusa", comparte Requejo.

La colaboradora aclara que el abogado de Almoguera mandó el pasado mes de septiembre "una propuesta" al abogado de Paola Olmedo "para llegar a un acuerdo. "No han querido entrar en detalles pero no ha habido comunicación entre abogados y lo están dificultando", explica la informadora.

Según la exnuera de Carmen Borrego, Almoguera no tendría "prisa" y cree que pone "excusas" para "no casarse y darle largas a la novia".