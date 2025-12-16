La idea es que sus instalaciones puedan acoger y atender a animales en situación de abandono o vulnerabilidad

La Reina Sofía da la bienvenida a los dos pandas del Zoo de Madrid

Compartir







La reina Sofía está a punto de dar un paso que llevaba muchos años esperando. Conocida desde siempre por su profunda sensibilidad hacia los animales y la naturaleza, la madre del rey Felipe está ahora ultimando los preparativos para inaugurar su propia protectora de animales.

El proyecto, aún en fase inicial, verá la luz en Arganda del Rey, y representa uno de sus mayores sueños hechos realidad.

Este centro de protección animal, promovido por la Fundación Reina Sofía, se instalará en una parcela de la finca La Isla en Arganda del Rey, tras acuerdos alcanzados con el ayuntamiento local.

PUEDE INTERESARTE La sorpresa de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía con la postal navideña en la que rompen su tradición

La idea es que sus instalaciones puedan acoger y atender a animales en situación de abandono o vulnerabilidad, ofreciendo también programas de adopción y sensibilización ciudadana sobre el trato responsable hacia las mascotas.

A sus 87 años, Doña Sofía se ha dejado ver recorriendo las obras visiblemente emocionada, interesándose por cada detalle de la organización y distribución de los espacios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se trata de uno de los proyectos más especiales para la emérita que marca un antes y un después en su relación con las causas por los derechos de los animales tras décadas de apoyo y activismo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El amor de la reina Sofía por los animales

El amor de la reina Sofía por los animales no es algo nuevo ni inesperado. Desde su infancia, la exmonarca ha mostrado una sensibilidad especial hacia ellos.

De hecho, ya quedó reflejado el pasado viernes 12 de diciembre, cuando Casa Real publicó su felicitación navideña oficial junto al rey Juan Carlos I, cuyos protagonistas fueron sus cinco perros. Entre ellos se encontraban dos cocker spaniel negros, dos schnauzer miniatura blancos y un pequeño peekapoo.

A lo largo de los años, la emérita ha tenido mascotas de todo tipo, desde perros y gatos hasta loros y tortugas, y siempre ha alentado el respeto por todas las especies. En Zarzuela, incluso hubo un pequeño cementerio para sus perros con la foto de cada uno de ellos sobre su propia tumba, testimonio de cuánto significaban para ella.

Este cariño se ha traducido también en su participación en numerosos eventos y campañas. A través de la Fundación Reina Sofía, la abuela de la princesa Leonor ha apoyado en distintas ocasiones la protección de animales abandonados, como por ejemplo, colaborando con asociaciones como la Asociación Nacional de Amigos de los Animales (ANAA) para la recogida y el cuidado de animales de compañía.

También ha participado en acciones ambientales sobre la fauna silvestre, como su implicación en campañas de concienciación ambiental con el Proyecto Libera '1 metro cuadrado contra la basuraleza', promovido por SEO/BirdLife y Ecoembes, en las que ha participado en limpiezas de espacios naturales y costas para proteger el hábitat de numerosas especies.

Asimismo, ha estado directamente involucrada en la liberación de tortugas marinas rescatadas y rehabilitadas, en colaboración con el Palma Aquarium Foundation, devolviendo al mar a ejemplares que habían sufrido las consecuencias de la basura plástica en el Mediterráneo.

Para más inri, ha formado parte de eventos de exposición y adopción de animales, visitado centros de bienestar animal, y apoyado iniciativas como la Asociación Héroes de 4 Patas, destinada a encontrar hogares para perros jubilados de servicio público.

Imposible olvidar sus imágenes junto a dos pequeños pandas el año pasado en el Zoo de Madrid, comenzando así una nueva etapa en la conservación e investigación de la cría de estos animales entre España y China.

Se trata de una especie por la que la exsoberana siente gran devoción, un vínculo que comenzó a finales de la década de los años 70 durante el primer viaje oficial de los entonces reyes de España a China como inicio de las relaciones diplomáticas. Allí fueron obsequiados con una pareja de pandas gigantes.

Además, en 2019 fue galardonada con la Medalla de Oro de los premios Giant Panda Global en el Ouwehand Zoo de Rhenen por su gran apoyo a la conservación de estos animales.

Ahora, la apertura de una protectora propia representa, sin duda, un paso más enfático en un compromiso que Doña Sofía lleva cultivando toda su vida. Su implicación ayuda a dar visibilidad a la problemática del abandono y la necesidad de políticas de tenencia responsable, un tema que afecta a miles de mascotas cada año.

El año pasado, más de 292.000 perros y gatos fueron abandonados en España, la cifra más alta de los últimos cinco años.