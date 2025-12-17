Carmen Borrego destapa el acuerdo al que ha llegado con Alejandra Rubio

Ana Carrillo 17 DIC 2025 - 17:05h.

Carmen Borrego ha contado que ha llegado a un acuerdo con su sobrina, Alejandra Rubio

Alejandra Rubio reveló ayer en 'Vamos a ver' que es cierto que existe un distanciamiento con su primo, José María Almoguera, y que su deseo es no sentirse presionada para quedar con él o para presentarle a su hijo en común con Carlo Costanzia, al que el sobrino de Terelu Campos no conoce pese a que el niño ya tiene un año.

En el programa revelaron los posibles motivos de ese distanciamiento, en el que se destacó el enfado de Alejandra con su primo por arremeter públicamente contra Carmen Borrego en los medios de comunicación cuando estaban distanciados. La hija de Terelu subrayó que el enfriamiento de la relación responde a un cúmulo de cosas, pero que no es nada grave.

Su tía, Carmen Borrego, ha estado presente hoy en 'Vamos a ver' y ha respondido a estas declaraciones de Alejandra, confesando que está más tranquila al saber que no sucede nada grave, por lo que considera que es más sencillo que la situación se reconduzca.

La hija de María Teresa Campos también ha comentado que es cierto que Alejandra le mandó un mensaje a José María para interesarse por su estado de salud tras escucharle decir en '¡De viernes!' que le hubiera gustado que su prima se hubiera puesto en contacto con él al saber que le iban a intervenir del corazón.

Carmen ha explicado que como no tiene "una relación del día a día" con Alejandra ha llegado con ella al acuerdo de tener una conversación sobre el tema una vez que pasen las Navidades. A los colaboradores les ha extrañado que vayan a pasar juntas la Nochebuena y que no vaya a salir el tema en ningún momento, pero Carmen ha defendido que es posible cenar en familia en esa noche sin que salga a colación el distanciamiento entre Alejandra y José María.