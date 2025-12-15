Carmen Borrego: "Mi hijo considera que no le he defendido de su prima Alejandra"

Carmen Borrego ha hablado en el plató de 'Vamos a ver' del distanciamiento de su hijo José María Almoguera con Alejandra Rubio

José María Almoguera, dolido con Alejandra Rubio por no interesarse por su operación de corazón: "Me ha borrado completamente"

Compartir







Aunque Alejandra Rubio siempre ha tratado de maquillar el distanciamiento que mantiene desde hace tiempo con su primo José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego reconocía en '¡De viernes!' que no había recibido ningún mensaje de su prima después de haber sido operado del corazón.

Terelu Campos, colaboradora del programa y madre de Alejandra Rubio, intervenía en este momento y daba su punto de vista sobre este distanciamiento: "Creo que los dos son suficientemente mayores para solucionar los temas que tengan entre ellos. No puedo obligar a nadie a que haga lo que no quiere. Ni la pobre de tu madre ni yo tenemos nada que ver (...) Evidentemente no me vuelve loca de alegría”.

Ahora, ha sido Carmen Borrego la que se ha pronunciado sobre el distanciamiento entre su hijo y su sobrina en el plató de 'Vamos a ver': "Es muy difícil. No creo que mi abriese ninguna brecha, simplemente contó que le había dolido de la misma manera que yo le dije a Alejandra que tenía que escribir a su primo", ha comenzado la colaboradora.

Carmen Borrego: "Reconozco que en cosas familiares soy cobarde y lo voy a seguir siendo"

Aunque cree que su sobrina habría tenido que preguntarle a su primo por su estado de salud, Carmen Borrego ha dejado claro que tampoco cree que por esto tengan "que hacerle un aquelarre a su sobrina".

Nuestra colaboradora ha confesado que después de tomarse el café en directo con Alejandra el pasado viernes, su hijo le dijo que no se había sentido defendido por ella: "Reconozco que en cosas familiares soy cobarde y lo voy a seguir siendo. Si ser cobarde significa que mi familia no salte por los aires... seguiré siendo cobarde".