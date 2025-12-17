Rocío Molina 17 DIC 2025 - 18:32h.

El ganador de 'Operación Triunfo 2005' se ha sincerado de su año más difícil y de sus novedades musicales en una entrevista para 'La Provincia'

¿Qué fue del primer ganador de 'OT' en Telecinco? La vida de Sergio Rivero

Sergio Rivero ha dado una lección de fortaleza y ha lanzado un mensaje honesto en una entrevista que ha concedido a 'La Provincia'. El que fuera ganador de 'Operación Triunfo 2005' ha reaparecido con una noticia y proyecto de lo más ilusionante tras alejarse del foco mediático y reponerse al año más complicado de su vida, marcado por la repentina muerte de su madre hace nueve meses.

El canario ha creado una nueva versión de su tema 'A escondidas', un relanzamiento musical y un nuevo aire para una de las canciones a las que guarda más cariño de su primer disco 'Contigo' que cumple 20 años en el mercado. Una canción que le llegó tras ganar 'Operación Triunfo' y que desde entonces es uno de sus temas favoritos y que ahora es un momento adecuado "para darle una nueva vida".

Una vuelta al pasado, aunque Sergio Rivero no es el mismo de antes. "He cambiado completamente", reconoce en un tiempo en el que ha necesitado hacer un parón y en el que ha dejado de lado la música por la trágica e inesperada muerte de su madre. "He estado bloqueado. Este proyecto de los 20 años y 'A escondidas' me ayudaron a reconectar", cuenta de estos meses tan difíciles y del que él mismo ha calificado del año más duro de su vida.

El ganador de 'OT 2005' se ha llevado un palo muy grande y después de digerirlo trata de seguir adelante. "Por los que están y por el recuerdo", admite acordándose especialmente del público canario que sigue su andadura y por el que siempre se ha sentido muy querido y arropado.

"Los primeros cinco tras 'OT' años fueron muy intensos. Empecé a sentir que estaba dentro de una rueda que no sabía cómo parar", Sergio Rivero

Con las ideas muy claras de lo que le gusta y lo que quiere después de alejarse hace años del foco mediático al sentir en un momento la necesidad de frenar. El Sergio Rivera de ahora recuerda esos "años muy intensos" nada más salir de 'OT' con cariño, pero su interés real está en la música y no en la fama.

El cantante canario de 39 años vuelve a estar ilusionado con el relanzamiento musical del que para muchos fue un himno a los amores invisibles. De todo lo que ha vivido ha aprendido mucho tanto a nivel artístico como a nivel personal. "Ahora sé mucho mejor lo que quiero y lo que no estoy dispuesto a hacer", ha confesado en esta entrevista que ha concedido para 'La Provincia'.