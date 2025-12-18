Giorgina Uzcategui pide que no se realicen especulaciones públicas y afirmaciones de carácter difamatorio

Ilia Topuria denuncia haber sido amenazado con "infundadas acusaciones de malos tratos": "Solo intento proteger a mis hijos"

La expareja de Ilia Topuria, Giorgina Uzcategui, se pronuncia después de que el campeón de la UFC conocido como ‘El matador’ denunciase un “intento de extorsión”. “En la actualidad existe un procedimiento judicial en curso, de carácter estrictamente privado y familiar, que afecta de manera directa a un menor de edad”, destacan en el comunicado.

"Desde este despacho profesional, en nuestra condición de representación letrada de D.ª Giorgina Uzcategui Badell, ante la proliferación de informaciones, especulaciones públicas y afirmaciones de carácter difamatorio que están circulando en distintos medios que apuntan directamente a nuestra representada, en un contexto de reciente atención mediática, consideramos necesario realizar una aclaración. En la actualidad existe un procedimiento judicial en curso, de carácter estrictamente privado y familiar, que afecta de manera directa a un menor de edad”, empiezan diciendo en el comunicado.

“Por este motivo, la Sra. Uzcategui ha optado expresamente por no realizar manifestaciones públicas y por canalizar esta situación desde el máximo respeto al procedimiento y a la intimidad de las partes implicadas", añaden antes de pedir prudencia en el caso. “Por todo ello, solicitamos a los medios de comunicación y a los espacios de opinión que eviten alimentar especulaciones o juicios paralelos, y que actúen con la prudencia y responsabilidad que exige la existencia de actuaciones judiciales en curso. Este despacho no realizará más declaraciones públicas sobre este asunto fuera del ámbito procesal correspondiente", apuntan.

Ilia Topuria denunció "infundadas acusaciones de malos tratos"

Ilia Topuria anunció que hacía un parón en su carrera porque tenía que “resolver una situación lo antes posible”: "En las últimas semanas sabéis que he tenido que renunciar temporalmente a defender mi título, algo que, como imaginaréis, no ha sido una decisión fácil. Pero cuando la vida te pone ante situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente".

"Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos. Todos ellos están perfectamente documentados —audios, mensajes, testimonios y videos— y están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente no solo por intento de extorsión, sino también por falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de por todas las amenazas recibidas", señaló el campeón de la UFC.

Pese a que no mencionó a su expareja, los rumores habían comenzado a aparecer. "He intentado mantener silencio para proteger a mis hijos, que son los pilares de mi vida, pero he entendido que callar ya no es proteger: es permitir que la mentira siga creciendo. Muchas personas han pasado por situaciones similares y la justicia, tarde o temprano, ha puesto cada cosa en su sitio. Hoy me toca dar un paso adelante y ser un ejemplo de que nadie debe ceder ante la presión, la manipulación o el miedo. Quienes me conocen saben que jamás he ejercido violencia contra nadie y que mis valores siempre han sido los del respeto, la disciplina y la honestidad", aclaró el luchador español y georgiano.

‘El Matador’ finalizó su comunicado pidiendo respeto para su familia en un “momento tan delicado”: “Mi verdad no necesita gritar; solo necesita ser escuchada”.