Ilia Topuria ha anunciado en su cuenta de X -antes Twitter- que no peleará durante el primer trimestre de 2026. En su escueto mensaje, el campeón en peso pluma y en peso ligero de la UFC ha explicado que atraviesa "un momento difícil" en su vida personal, y que su prioridad ahora mismo es "centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible”.

"No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible. No quiero retrasar la división", ha asegurado.

En este sentido, ha confirmado que la UFC "programará los enfrentamientos necesarios, y en cuanto se resuelva el asunto, les informaré que estoy listo para mi regreso".

Pese a este parón, 'El Matador', invicto con un récord de 17-0, vive un momento deportivo extraordinario: el pasado mes de junio conquistó el título de peso ligero al noquear a Charles Oliveira en UFC 317. Con ello se convirtió en uno de los pocos luchadores capaces de coronarse campeón en dos divisiones distintas -pluma y ligero- y reforzó su estatus como uno de los máximos exponentes del octágono.

Hasta ahora, se especulaba con que su primera defensa del cinturón llegaría en los primeros meses de 2026. Sin embargo, con esta pausa, ese plan queda postergado como mínimo hasta abril. Por el momento, Topuria no ha fijado una fecha concreta para su retorno, simplemente ha dejado claro que volverá cuando haya resuelto su problema personal.

Combate entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett

Su decisión ha generado consecuencias inmediatas en la división de las 155 libras, ya que la promotora no se iba a quedar de brazos cruzados.

De hecho, poco después del anuncio de Topuria, la UFC ha confirmado un combate interino por el título: un duelo entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, programado para el evento UFC 324 en enero de 2026. Un movimiento que pretende mantener activa la división mientras su campeón principal está ausente.

El motivo de la ausencia de Topuria

Por otra parte, el motivo real detrás del descanso de Topuria no ha sido explicado al detalle, aunque en las últimas semanas la crónica social se ha visto desbordada ante los rumores de que el luchador podría estar atravesando problemas personales con su mujer, Giorgina Uzcategui, con quien tiene una hija en común, y que incluso habrían puesto fin a su matrimonio, lo que explicaría su necesidad de centrarse en sus hijos y su vida familiar.

Hasta el momento, y aunque han borrado las fotografías en las que aparecen juntos en sus redes sociales, no existe ninguna confirmación oficial sobre ello.

El último mensaje de Uzcategui en sus redes data de antes del anuncio de Ilia y dice lo siguiente: "Mantener la voz firme, esa mirada que no baja la cabeza ese valor que nace de saberse valiosa y la absoluta confianza de que no hay nada oculto, que no ha de salir a la luz".