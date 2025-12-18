Celia Molina 18 DIC 2025 - 10:38h.

El líder de VOX dio un mitin en Mérida tan solo un día después de que 45.000 personas acudieran al homenaje a Robe Iniesta

El pasado domingo 14 de diciembre, 45.000 personas - según los datos de la Policía Local - acudieron a Plasencia para rendir homenaje a Robe Iniesta, el legendario líder de la banda 'Extremoduro' que murió por un tromboembolismo pulmonar hace apenas una semana. Al conocer la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de sus fans, amigos y compañeros de profesión, en los que, con profunda admiración y respeto, todos recordaban sus canciones y algunos de sus mejores versos.

Robe, calificado de 'poeta', dejó frases para la posteridad como "Y antes de hacer la maleta y pasar la vida entre andenes, deja entrar a los ratones para tener quien le espere"; "Si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón", "Llegar a la cama y joder qué guarrada sin ti" o "Sueño con tu piel, me siento mejor, ya no tengo sed, ya puedo bailar de flor en flor'" para demostrar que el rock también es un gran canal para hablar de amor. Con su música, llegó a los corazones de miles de españoles que, sin dudarlo, se trasladaron a su lugar de nacimiento para rendirle un último, sentido y pacífico homenaje.

"O habrá que echar agua bendita", añadió Abascal

Algo que Santiago Abascal ha minimizado y despreciado en su último discurso público, que tuvo lugar en Mérida tan solo un día después de la reunión de los fans de 'Extremo'. "Algunos vienen por aquí y se van enseguida. Otros vienen y visitan, en la campaña electoral, Cáceres y Badajoz, en 15 o 20 días, Plasencia, quizá, Mérida. De hecho, aquí creo que hay que desinfectar, ¿no? Bueno, o echar agua bendita, depende de cómo se mire", dijo, en referencia al propio Robe y a todos sus (rockeros) seguidores.

Por mucho que recibiera en directo el aplauso (y la risa) de sus votantes, este desafortunado comentario ha provocado una masiva reacción en las redes, donde el líder de VOX ha sido tachado de "ruin". "Esto demuestra lo necesaria que era la voz libre del Robe", "Te has metido con algo que no debías", "Sí, hay que desinfectar Plasencia pero porque ha estado él" o "Qué bajeza de individuo" son algunos de los comentarios que le han dedicado los usuarios. Los fans de 'Extremoduro' tienen claro que, si Iniesta, con sus letras y su incomparable personalidad, consiguió "molestar" de algún modo a líderes como Santiago Abascal, "cumplió su misión" en la vida.

Al margen de la inadecuada declaración de Abascal, que viajó a Extremadura en el marco de las elecciones que se celebran este próximo domingo, el acto en honor al cantante de 'Extremoduro' fue una demostración de cariño, talento, respeto y pacifismo. Los fans de Robe estuvieron hasta 12 horas dentro y en los alrededores del Palacio de Congresos de Plasencia, donde la banda dio un concierto para recordar a su genuino vocalista. Aunque Iniesta llevaba ya un año retirado de los escenarios por su enfermedad pulmonar, nadie esperaba que fuera a morir repentinamente, a los 63 años.