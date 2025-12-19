Ocho datos de Pocholo Martínez Bordiú desconocidos: de su apodo a su paso por prisión

Carlos Otero 19 DIC 2025 - 20:03h.

El mítico concursante de 'Hotel Glam' anuncia que se despide del mundo de la noche y de las fiestas

El incombustible Pocholo Martínez-Bordiú regresa esta semana a 'De Viernes' para ofrecer su entrevista más sincera. El emblemático participante de 'Hotel Glam' vuelve a Telecinco para anunciar su intención de dejar la noche y emprender un nuevo rumbo en su vida. Una biografía llena de luces y sombras, pero también de anécdotas o datos impactantes que no todo el mundo conoce.

1. Le llaman Pocholo porque pasó su infancia enfermo

El nombre real del aristócrata, de 64 años, es José María Martínez Bordiú, pero todo el mundo lo conoce como Pocholo. Pese a que muchos creen que el sobrenombre entronca con un clásico apodo “pijo”, la verdadera razón de su origen viene de sus achaques infantiles.

Sus padres decían que siempre estaba "pocho" y por eso le acabaron llamando Pocholo. "A mí me pegaron la hepatitis", ha contado en más de una ocasión. "A mi madre le inyectaron algo cuando estaba embarazada, tuvieron que hacerle cesárea estando de siete meses de mí y la pobre sufrió muchísimo. Esa época que no había leche en polvo ni nada... Ella lo pasó muy mal", ha confesado en entrevistas.

2. Estudió Económicas y tuvo puestazo en un banco

Aunque muchos vinculan la imagen de Pocholo a las fiestas sin fin, la verdad es que el aristócrata tiene un currículum brillante. Guapo, educado y amante del deporte, fue un magnífico estudiante de Economía en una universidad de Estados Unidos. A los 25 años trabajaba en el International Bank of Miami, donde llevaba los mercados sudamericanos. "Estar encerrado en un despacho no era lo mío", y por eso se marchó a Ibiza y descubrió la noche.

3. Salió en 'Corrupción en Miami'

Durante sus años en Florida, Pocholo también ejerció como modelo y actor. En sus años mozos, gracias a su atractivo físico y sus contactos, logró participar en dos capítulos de la emblemática serie de televisión 'Corrupción en Miami', un clásico de las pantallas de los años 80 protagonizado por Don Johnson, exmarido de Melanie Griffith.

4. Pasó cuatro meses en una cárcel de Uruguay

Según contó María Eugenia Yagüe en un artículo publicado en 'El Mundo', durante los años 80 Pocholo tuvo problemas con las autoridades uruguayas. Cuando llevaba la discoteca Harem en Punta del Este, pasó cuatro meses en la cárcel de Las Rosas condenado por tráfico y consumo de drogas. Su padre tuvo que viajar hasta Maldonado, la capital de la provincia, para estar cerca de su hijo y esperarle a la salida de la cárcel.

5. Se casó con la hija de Adolfo Suárez

Después de aquello, Pocholo se enamoró de Sonsoles Suárez, la hija del primer presidente del Gobierno de la democracia, Adolfo Suárez. "La conocí en Madrid pero me enamoré en Ibiza. Le dije que nos íbamos a casar y nos casamos enamorados los dos", recuerda. Sobre cómo vivió ser yerno de Adolfo Suárez en aquella época, comenta que "había presión política". "Adolfo conmigo fue una persona muy concreta, honrado y muy cercano. Me consta que le caía bien, vio que era un alma libre", contó en Telecinco. Después de dos años de matrimonio terminaron divorciándose.

6. Vive en una furgoneta

De espíritu bohemio, Pocholo vive en una furgoneta en Ibiza. En libertad y en contacto continuo con la naturaleza, el emblemático concursante de realities se reencuentra con su esencia. Hippie por naturaleza, le gusta buscarse la vida y ha vendido mochilas y pareos por la playa.

7. Compartió novia con Miguel Bosé y con Julio Iglesias

Desde pequeño ha estado rodeado de personalidades singulares y su padrino de bautismo fue el diestro Luis Miguel Dominguín, el padre de Miguel Bosé. Con el cantante de 'Amante Bandido' ha tenido vínculos desde la infancia e incluso ambos llegaron a compartir una novia con el mismísimo Julio Iglesias: la belleza costarricense Giannina Facio.

8. Su relación con su sobrino Bosco

Pocholo mantiene una relación muy estrecha con su sobrino Bosco, ganador de 'Supervivientes 2023' y participante de la primera temporada 'All Stars'. Tío y sobrino se quieren mucho y se dan buenos consejos. "Este chaval es cojonudo y sabe que, sin presente, no existiría el pasado. Por tanto, solo existe el futuro, utopía", comenta sobre él.