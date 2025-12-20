La casa en la que viven Estela Grande y Juan Iglesias: diseño nórdico, con jardín y vinoteca

Estela Grande, exconcursante de ‘GH’ vive a las afueras de Madrid en una casa unifamiliar de dos plantas

La exmujer de Diego Matamoros tiene claro que la vinoteca y el jardín son dos de sus zonas favoritas

MadridHace cuatro años que Estela Grande, exconcursante de 'Gran Hermano' comparte su vida con Juan Iglesias, con él no solo está esperando mellizos, también dio el paso de comparase una casa de nueva construcción a las afueras de Madrid. Una vivienda que adquirieron a finales del 2023. "¡Somos propietarios! Ni en mis mejores sueños me hubiese imaginado tener esta casa", aseguraba la exmujer de Diego Matamoros en su día en redes sociales.

La pareja vive en una casa de dos plantas, un jardín amplio y una piscina rectangular que invita al descanso, la vivienda ofrecía la base ideal para construir un hogar funcional, luminoso y con carácter. A partir de ahí, la pareja volcó su energía en diseñar espacios donde cada detalle habla de ellos y transmite paz. Han apostado por una decoración minimalista que combina elegancia, funcionalidad y calidez.

El jardín y la piscina: sus rincones favoritos

Los exteriores de la vivienda unifamiliar de Estela Grande, exconcursante de 'GH', toman el protagonismo de los meses de verano. Un entorno donde el tiempo parece pasar despacio, donde el aire huele a verano incluso en primavera, y donde la piscina refleja la luz y el cielo como un espejo en calma.

El jardín, de tamaño generoso pero sencillo en su planteamiento, está diseñado para disfrutarse. El césped natural se combina con caminos de piedra que rodean la piscina, y una vegetación cuidada que aporta frescor sin robar protagonismo al espacio abierto.

La piscina, de líneas rectas y estilo moderno, es uno de los puntos más especiales. No solo porque disfrutan dándose un chapuzón cuando aprieta el calor, sino porque se ha convertido en un lugar recurrente para reuniones con amigos y momentos en pareja.

La planta baja: luz, amplitud y estilo nórdico

La planta baja de la casa de la influencer es un espacio abierto donde cada ambiente se comunica con el siguiente sin interferencias. La luminosidad entra por los grandes ventanales que conectan directamente con el jardín y la piscina, creando una continuidad interior-exterior que aporta una sensación de amplitud extraordinaria.

Los tonos neutros dominan las estancias, blancos puros, beiges sutiles, tierras suaves y grises empolvados. Esta paleta, combinada con la carpintería negra de ventanas y puertas, genera un contraste moderno, elegante y muy actual. Los pilares de hormigón vistos aportan ese toque industrial que rompe la suavidad del estilo nórdico y ayuda a equilibrar la estética del conjunto.

La decoración es sencilla pero cuidada al milímetro. En el salón destacan las alfombras amplias y mullidas que delimitan espacios y aportan calidez. Los cuadros y espejos, colocados estratégicamente, reflejan luz y crean una sensación de armonía visual. El sofá, grande y cómodo, invita a tardes enteras de descanso y películas.

Cocina de ensueño y vinoteca

La ex de Diego Matamoros tiene dos claras joyas dentro de la vivienda, la cocina y la vinoteca. La cocina, totalmente funcional tiene muebles que combinan blanco, negro y tonos madera. Esta mezcla aporta un equilibrio perfecto entre luminosidad, calidez y sofisticación. La isla central es el corazón de la cocina, sirve para preparar alimentos, para desayunar, para charlar mientras uno cocina y el otro improvisa una copa de vino.

La vinoteca es uno de los lugares preferidos de la pareja “Este espacio con el que soñábamos, lo hemos hecho realidad en nuestro hogar”, aseguraba la influencer en una publicación. Diseñada con puertas de cristal y hierro negro, creando una estructura elegante, moderna y muy llamativa guarda en su interior a una temperatura perfectamente controlada, los vinos favoritos de la pareja.

El descansillo de la escalera que sube a la parte superior de la vivienda hace las veces de escenario para muchos de los vídeos de Estela Grande. De madera muy luminosa gracias a una ventana vertical que la acompaña en todo su recorrido, aporta calidez y continuidad visual entre ambas plantas.

No obstante, uno de los lugares favoritos de la influencer para compartir contenido es una zona del salón, un rincón luminoso, con muebles de líneas sencillas y un sofá en tonos gris oscuro que aporta estabilidad visual. Es un área muy cuidada, pensada para que la estética acompañe sin distraer.

Calma, luz y orden la planta superior

La habitación principal de la pareja es un auténtico remanso de paz. Manteniendo el estilo nórdico que impregna toda la casa, apuesta por la simplicidad y el bienestar visual. Los tonos neutros vuelven a ser protagonistas, beige, blanco, arena y un gris muy suave que aporta serenidad.

El cabecero de la cama es pequeño, sencillo, pensado para no robar protagonismo a la luz natural que entra por la ventana. La habitación no está recargada, dos mesitas de noche ligeras, lámparas cálidas, textiles de algodón y lino y varias plantas repartidas estratégicamente aportan vida y paz.

El vestidor está diseñado en tonos beige, siguiendo la estética general de la vivienda. Es un espacio amplio, ordenado y pensado para ser práctico. Los armarios son abiertos, lo que facilita ver toda la ropa de un vistazo y aporta sensación de amplitud.

Es un vestidor funcional pero elegante, donde todo tiene su lugar: zapatos, bolsos, prendas dobladas, ropa colgada, accesorios…