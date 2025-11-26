Estela Grande da a conocer un detalle importante de su parto gemelar

Rocío Molina 26 NOV 2025 - 15:29h.

La exconcursante de 'GH VIP' tiene claro un detalle relacionado con su parto y por el que le preguntan mucho

Estela Grande, embarazada de gemelos, pide consejo: "La tripa empieza a pesar bastante"

Compartir







Estela Grande ha compartido un detalle importante relacionado con su parto gemelar. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP', que se encuentra en la semana 28 de embarazo, lleva planteándose algunas cuestiones y más después de las noticias que recibió tras su última revisión ginecológica.

La influencer de 31 años y novia del futbolista Juan Iglesias tiene cada vez más claro y pensado todo lo relacionado con el gran día. Tanto es así que Estela Grande no ha dudado en resolver algunas de las dudas que más le preguntan en torno al momento de dar a luz y otros aspectos de su futura maternidad de mellizos a través de sus historias de Instagram.

Siendo consciente de que al tratarse de un parto gemelar es más difícil ser precisa y que podrían nacer antes de lo previsto, la exmujer de Diego Matamoros ha decidido junto a su pareja el reservar un detalle importante relacionado directamente con el parto. Estela no ha tenido ningún reparo en hablar y actualizar su estado en todo momento, pero sí que tiene claro la parcela que no vas a hacer pública alegando que es principalmente por su propia "tranquilidad".

PUEDE INTERESARTE Estela Grande muestra la bañera que ha escogido para sus bebés: precio y características

Ahora mismo la exconcursante de 'GH VIP' está cada vez más concienciada con su situación y lo que le han asegurado en un 99,9% los médicos. En su caso, salvo que se ponga de parto inesperado y no llegue a una cesárea de emergencia se tiene que hacer a la idea de que tendrá que tener su fecha programada. Esto se debe a que hace dos años fue intervenida para quitarle dos miomas y ya cuenta con una cicatriz grande en el útero que tiene riesgo a que se abra y se rompa más con los esfuerzos de un parto natural.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Digerida esta información a lo largo de los días porque Estela no contaba con ello, lo que sí ha pensado y decidido es que no va a dar ni hacer pública la fecha prevista de parto. "Esta información prefiero no darla. Pueden pasar muchas cosas y prefiero estar tranquila y sin la presión de que todas sepáis exactamente cuándo vamos a programarlo", ha explicado. La influencer ha añadido que prefiere no dar muchas vueltas a esta cuestión porque se puede poner de parto antes y cree que es mejor no dar tantas explicaciones. "No podemos controlar todo" ha escrito para responder esta pregunta que le hacen de manera insistente a través de las redes.