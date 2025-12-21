Fiesta 21 DIC 2025 - 16:37h.

Teresa Rivera reacciona al testimonio de Antonio Muñoz, madre del supuesto hermano secreto de Paquirri

Antonia Muñoz, madre del hermano secreto de Paquirri, carga contra la familia Rivera: "Me han engañado"

Antonia Muñoz rompió su silencio este sábado en el plató de 'Fiesta'. Asegura que, cuando tenía 18 años, mantuvo una serie de encuentros íntimos con Antonio Rivera (padre de Paquirri) y que, fruto de esas relaciones, nació Curro, un joven que, en la actualidad, tiene 38 años. Durante todos estos años, Antonia Muñoz ha luchado por demostrar que su hijo es hermano secreto de Paquirri, pero continuamente se ha encontrado con las trabas de la familia RIvera.

Antonia Muñoz no tiene buenos recuerdos de la familia Rivera y asegura que no quiere su dinero, sino demostrarle a su hijo Curro que nunca le ha mentido, que su padre es quien es: "Son fríos, no tienen corazón, solo les importa el dinero", llegó a decir durante su entrevista con Emma García. Además, llegó a confesar que se siente engañada por la familia Rivera cuando se iniciaron los trámites para realizar algunas pruebas de ADN. Ahora, Teresa Rivera reacciona y responde en 'Fiesta'.

La respuesta de Teresa Rivera a las acusaciones de Antonia Muñoz

Una reportera de 'Fiesta' consigue localizar a Teresa Rivera durante la tarde del sábado, momento en el que Antonia Muñoz estaba destapando los trapos sucios de la familia Rivera en el plató del programa, y le preguntó al respecto. Antonia llegó a decir durante su entrevista que el padre de Teresa dijo que su hija "no daba un palo al agua" y Teresa se ríe al escuchar estas palabras: "Me parece muy bien, pa' ella", es su respuesta.

Sobre las pruebas de paternidad que se hicieron en su día y que salieron negativas (Antonia les acusa de haberlas falseado), Teresa responde riéndose y asegurando que ni siquiera se acordaba de esta mujer. Para rematar, Teresa reacciona a las acusaciones de Antonia, que dijo que Teresa había empeñado unas esmeraldas de Paquirri: dice que 'sí' con bastante ironía y espeta un "por favor... qué tristeza, qué pena".