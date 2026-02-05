María Lamela, nueva presentadora de ‘Supervivientes’ en Honduras

Supervivientes 05 FEB 2026 - 19:03h.

La periodista y comunicadora se incorpora al equipo del reality de la próxima edición del formato: ¡todos los detalles!

Narrará desde los Cayos Cochinos la intensa y épica aventura que llevarán a cabo los protagonistas del exitoso concurso de supervivencia de Telecinco

‘Supervivientes 2026’ comienza a tomar forma con una incorporación a su equipo, que continuará encabezando Jorge Javier Vázquez: María Lamela será la nueva presentadora de la próxima edición del reality desde Honduras, desde donde se encargará de narrar el día a día del grupo de famosos que protagonizará la intensa y épica aventura que se desarrollará en los Cayos Cochinos.

Periodista y presentadora con experiencia en la televisión nacional y autonómica, Lamela se suma al formato, tomando el testigo de Laura Madrueño para ser el nuevo enlace con la aventura de los presentadores del reality en Madrid. Además, asumirá la responsabilidad de dirigir los icónicos juegos que marcarán buena parte del transcurso de la supervivencia de los concursantes.

Experiencia previa en realities de aventuras

Periodista y presentadora, María Lamela (Vilalba, Lugo, 1991) es graduada en Comunicación Audiovisual en A Coruña y máster en reporterismo televisivo por la Universidad Rey Juan Carlos.

Con formación también en Arte Dramático, su trayectoria profesional la ha llevado a trabajar tanto para cadenas autonómicas como TVG y Telemadrid como en la televisión nacional, donde ha participado en formatos de actualidad de Telecinco, Cuatro, TVE y, en los últimos casi ocho años, La Sexta, donde además de labores de reportera y de investigación ha sido copresentadora de las ediciones de verano del programa ‘Más vale tarde’ desde 2022.

Cuenta con experiencia en formatos de telerrealidad como presentadora en 2024 del reality show ‘Salvaxe’ en TVG, donde hasta ahora ha conducido ‘Hora Galega’ los fines de semana.

Además, en 2024 ha ampliado su perfil como comunicadora con la publicación de ‘Microdramas. Peripecias arriesgadas de las reporteras más kamikazes de la TV’, escrito junto a Marina Valdés, donde ambas recogen vivencias y anécdotas de su labor periodística en primera línea.