La respuesta de Canales a la petición Curro, supuesto hijo ilegítimo de Antonio Rivera, de que se someta a una prueba de ADN

Teresa Rivera reacciona y responde a las duras acusaciones de Antonia Muñoz contra ella y su familia

Hace una semana, Antonia Muñoz rompía su silencio en 'Fiesta', concediendo una entrevista a Kike Calleja en la que contaba todos los detalles de su relación con Antonio Rivera, padre de Paquirri. Una aventura amorosa de la cual, tal y como ella asegura, fue fruto su hijo Curro, que en la actualidad tiene 38 años.

La madre del supuesto hijo ilegítimo de Antonio Rivera se quedó embarazada a los 18 años y, aunque no llegó a tener una relación sentimental con el torero, si que mantuvieron varios encuentros íntimos, de los cuales nació Curro en el año 1987. Sin embargo, no sería hasta el año 2010 cuando Antonia Muñoz interpuso una demanda de paternidad, que fue llevada a trámite. Desde entonces, Antonia confiesa haberse sentido humillada y desvelaba todos los desplantes que ha sufrido por parte de la familia Rivera.

Ayer, Antonia Muñoz aseguraba en el programa de Emma García que los Rivera la habían "engañado como a un perro": "Las pruebas salieron negativas porque ellos las manipularon, pero a mí no me hace falta una prueba para saber que mi hijo es un Rivera", declaraba respecto a la prueba de paternidad que su hijo Curro se hizo con una muestra de ADN del hijo mayor de Antonio Rivera, 'Riverita'.

Canales revela si va a hacerse las pruebas de ADN

Antonia Muñoz dejaba claro que no tiene ningún interés económico y que su única intención era demostrarle a Curro que no le ha mentido respecto a la identidad de su padre, asegurando que su hijo no quiere saber nada de los Rivera porque "les han hecho mucho daño". A todas estas declaraciones, reaccionaba, hoy, Teresa Rivera, hija de Antonio Rivera y madre de José Antonio Canales, quien, entre risas, aseguraba que ni siquiera se acordaba de esa mujer.

Ahora, el periodista, Saúl Ortiz trae una información en exclusiva después de que Antonia Muñoz pusiese sobre la mesa la posibilidad de que Canales Rivera, hijo de Teresa, se hiciese las pruebas de paternidad por una cuestión de "humanidad y empatía". El colaborador de 'Fiesta' ha podido hablar con el aludido y revela cuál es su respuesta a la petición de Antonia:

"He hablado hace unos minutos con Canales. Estaba muy enfadado. Dice que no va a participar del circo", comenzaba diciendo el periodista, que seguidamente añadía: "Pero que, de ninguna de las maneras, se iba a someter a ninguna prueba de ADN. Da por zanjado completamente el tema e insiste en que este chico no es de la familia Rivera", finalizaba.