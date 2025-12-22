La artista y mujer del expresidente francés, Nicolás Sarkozy, ha publicado un mensaje en sus redes sociales sobre su estado de salud

Carla Bruni ha anunciado que este diciembre ha terminado el tratamiento médico al que se sometía desde hace cinco años contra el cáncer de mama que le diagnosticaron a finales de 2019.

A través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, la exprimera dama de Francia ha compartido con sus más de 1,3 millones de seguidores cuál es su estado de salud, lanzando unas palabras de inspiración para todas las mujeres que se encuentran en una situación similar.

"Este sábado 20 de diciembre de 2025, cumplo cinco años de terapia hormonal después de ser diagnosticada de cáncer de mama a finales de 2019. Cirugía, radioterapia, hormonoterapia… este es el camino que debemos tomar para curar este tipo de cáncer", comienza la modelo.

"A pesar de sus efectos secundarios bastante agresivos, estoy agradecida a la ciencia por haber inventado la hormonoterapia: protege eficazmente contra las recaídas, que son frecuentes en los años posteriores al diagnóstico", ha continuado.

Más allá de comunicar el final de su propia terapia, Bruni ha aprovechado para enviar un mensaje de aliento a otras mujeres. "Quiero pedirles a todas las mujeres que están en la misma situación que aguanten -por supuesto que la terapia hormonal es un tratamiento bastante duro-, pero su efectividad puede salvar tu vida".

La artista también ha hecho hincapié en la importancia de la prevención y de realizarse chequeos médicos de forma regular: "Quiero decir de nuevo a todas las mujeres que leen este post que no duden en hacerse controles anuales si es posible".

Finalmente ha agradecido al "equipo médico que me cuidó": "Su habilidad y humanidad fueron muy valiosos para mí durante esta experiencia".

Bruni ha acompañando su texto con una imagen en la que aparece sonriente, tumbada y sosteniendo una caja de medicamentos sobre sus ojos.

El proceso de su cáncer de mama

Fue hace casi seis años, a finales de 2019, cuando la actriz recibió la noticia de que padecía cáncer de mama. Aunque decidió mantener su diagnóstico en la esfera privada durante algún tiempo, finalmente lo hizo público en octubre de 2023 durante el Mes de la Concienciación sobre el Cáncer de Mama, destacando la importancia del diagnóstico precoz y las revisiones médicas.

Desde entonces, su proceso ha incluido una cirugía, radioterapia y hormonoterapia, tratamientos habituales en casos de cáncer de mama con receptores hormonales positivos.

Ahora ha completado esos cinco años de terapia hormonal, la última etapa de su tratamiento, que forma parte de las pautas médicas para reducir el riesgo de recaídas en los años siguientes al diagnóstico.

Con este anuncio, Carla Bruni pone punto final a una etapa que ha marcado su vida en el último lustro.

La situación de Sarkozy

Esta buena noticia llega en un momento legal delicado para ella y su marido, Nicolás Sarkozy. El expresidente francés fue condenado a cinco años de prisión por asociación de malhechores en relación con los fondos recibidos por su campaña de manos del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi.

Durante 20 días permaneció ingresado en la cárcel de La Santé, hasta que el Tribunal de Apelación de París consideró "aceptable la petición de puesta en libertad" hasta que se celebre el juicio de apelación.