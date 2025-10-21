El último abrazo de Nicolas Sarkozy a Carla Bruni antes de entrar en la cárcel

El expresidente hoy empieza a cumplir su condena de 5 años con el proceso de apelación aún abierto

La carta de despedida de Nicolás Sarkozy antes de entrar en prisión: “Esta mañana encierran a un inocente"

ParísCientos de personas y medios de comunicación esperaban a la salida de la vivienda de Sarkozy poco antes de que ingresase en prisión. El exmandatario francés salía de casa de la mano de Carla Bruni, ella miraba al suelo mientras él saluda a los escoltas, como cuenta en el vídeo Sonia Losada.

Arropados por los gritos de ánimo de sus partidarios, ambos intentaban digerir ese momento amargo. Esbozaban alguna sonrisa a los que llevan horas esperando a la puerta de su casa y a los vecinos que se asomaban, se abrazaban a los más allegados y saluda mano en alto al resto.

El ultimo abrazo de Nicolas ha sido para Carla, que no le ha acompañado hasta la cárcel.

Saludaba desde el coche

Sarkozy bajaba la ventanilla para saludar desde el coche como cuando era presidente. Lejos quedan esos momentos de alfombra roja, de las cumbres mundiales, de la Francia fuerte.

La misma torre Eiffel testigo de sus éxitos políticos hoy también le ve recorre las calles en un cortejo penitenciario con escolta y escenografía presidencial rumbo a la prisión de La Santé. Una prisión con unidad de aislamiento para presos VIP que también son desnudados y cacheados al llegar, además de fotografiados como presidiarios.

El expresidente hoy empieza a cumplir su condena de 5 años con el proceso de apelación aún abierto. Sarkozy asegura que demostrará que no obtuvo financiación ilícita de la Libia de Gadafi para su campaña de 2007. Una pelea judicial que en principio tendrá que librar entre rejas.