Celia Molina 23 DIC 2025 - 12:13h.

'The Mirror' ha comunicado que María Sol Messi ha sufrido un accidente de tráfico en Miami, tras descomponerse al volante

El diario 'The Mirror' ha informado sobre el accidente de tráfico que ha sufrido María Sol Messi, hermana menor del futbolista argentino Lionel Messi. La empresaria y diseñadora textil, de 32 años, iba a casarse el próximo 3 de enero de 2026 con un miembro del cuerpo técnico del Inter de Miami, pero la boda ha tenido que ser suspendida por las graves secuelas del siniestro. Ella se encontraba en Miami y estaba a punto de volver a Argentina para pasar las Navidades con sus familiares y ultimar los detalles de su ceremonia.

La información fue aportada originalmente por el programa LAM (América TV), donde Celia Cuccittini, madre de Messi, dio los detalles de lo ocurrido en una conversación privada con el presentador. Según explicó, María Sol se descompuso mientras estaba al volante de su vehículo en Miami, perdió el control del coche y chocó contra una pared. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar del accidente y la diseñadora fue trasladada al hospital, donde fue tratada de varias quemaduras y fracturas vertebrales.

María Sol tiene quemaduras y necesita rehabilitación

El presentador de televisión argentino Ángel de Brito ha dicho que la madre de la estrella del fútbol le aseguró que María Sol está "fuera de peligro", pero que ahora "necesitaba un largo período de rehabilitación". "La hermana de Messi está bien, está fuera de peligro, pero estaba comprobando cosas con la familia porque tenía que casarse en Rosario, Argentina, el 3 de enero y va a tener que suspenderlo", ha afirmado el periodista.

Una vez que la empresaria se recupere de sus lesiones, podrá casarse con Julián Arellano, técnico del equipo Sub 19 del Inter Miami, a quien conoce desde que ambos eran niños. Llevan tantos años de relación que acudieron juntos a la boda de Messi y Antonella, el 30 de junio de 2017. Desde el entorno familiar, remarcan que "la boda no está cancelada, sino postergada", y que se retomará cuando María Sol esté en condiciones físicas y emocionales de celebrarla. El jugador, por agenda, ya tenía pensado estar en Argentina hasta el próximo 7 de enero, por lo que podrá acompañar a su hermana en estos duros momentos.

