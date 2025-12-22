Celia Molina 22 DIC 2025 - 12:55h.

La revista 'People' ha comunicado la muerte de Adelia, hermana mayor de George Clooney, tras una dura batalla contra el cáncer

George Clooney llega a un pacto con su esposa y se despide de las películas románticas: "Desde ahora, solo besaré a mi mujer"

Compartir







La prestigiosa revista estadounidense 'People' ha informado de la muerte de Adelia (Ada) Zeidler, hija del periodista y presentador de televisión Nick Clooney y la escritora Nina Bruce Warren y hermana mayor de George Clooney, a los 65 años de edad. Ada, como la llamaba todo el mundo, llevaba ya varios años luchando contra el cáncer y, finalmente, el pasado viernes 19 de diciembre, falleció a causa de la enfermedad.

El famoso actor, protagonista de películas tan taquilleras como 'Buenas noches y buena suerte' u 'Ocenas Eleven', ha hecho una declaración en la misma revista tras tan dura pérdida: "Mi hermana Ada era mi heroína. Afrontó el cáncer con valentía y humor. Nunca he conocido a nadie tan valiente. Amal y yo la echaremos mucho de menos", ha dicho, en exclusiva. Según su obituario, Ada, residente de Augusta (Kentucky), falleció "en paz, rodeada de sus seres queridos" en el St. Elizabeth Healthcare de Edgewood (también en Kentucky), un reconocido centro oncológico de la zona.

"Mi hermana Ada era mi heroína"

"Artista de gran talento, compartió sus habilidades como profesora de arte en la escuela de primaria 'Augusta Independent School' durante varios años", reza también su obituario. "En el instituto, sus logros académicos le valieron la beca National Merit Scholar. Su amor por la lectura la conectó con otros lectores en un club de lectura local. También fue miembro de la Augusta Art Guild y fue gran mariscal de la parada anual White Christmas Parade de Augusta", concluye la esquela de la hermana mayor de Clooney.

En 1987, Adelia se casó con Norman Zeidler, un capitán del ejército retirado. Todo el pueblo recuerda aquella boda, a la que su hermano acudió cuando ya comenzaba a ser famoso en varias series de televisión. Durante la ceremonia, George leyó las escrituras y la tía de los hermanos, Rosemary Clooney, cantó una romántica canción para los recién casados. "Todo el pueblo ayudó con la boda. No podríamos haberlo hecho sin ellos", dijo entonces la matriarca de la familia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Muchos años después (en 2014), fue Ada la que acudió a la boda de su hermano con Amal en Venecia, Italia. Las fotos de la celebración la mostraban sentada junto al actor, entonces de 64 años, mientras viajaban en barco durante los festejos, lo que demuestra el estrecho vínculo que los hermanos mantenían y del que el actor ya se pronunció en una vieja entrevista de la 'CBS This Morning'. También Adelia habló de él en varias de sus intervenciones públicas, como aquella en la que confesó que era "tan protectora" de su hermano, que no tenía su número de teléfono grabado en el móvil "por si lo perdía".