Celia Molina 23 DIC 2025 - 10:18h.

El famoso diseñador falleció el pasado domingo en un accidente de coche que tuvo lugar en una carretera del Sur de California

Un amigo estaba grabando un vídeo de la salida del Ferrari de un túnel a gran velocidad, cuando el coche chocó contra una barrera

El desarrollador de videojuegos Vince Zampella, cuyos estudios han creado varios de los juegos más vendidos del mundo, falleció el pasado domingo 21 de diciembre en un aparatoso accidente de tráfico en la autopista Angeles Crest Highway, en el sur de California, según ha informado NBC4 Investigates. El Ferrari 296 GTS (modelo 2026) en el que viajaban él y un pasajero, acababa de salir de un túnel cuando, en una peligrosa carretera de montaña de dos carriles, se estrelló contra una de las barreras laterales. El pasajero salió disparado del coche, que empezó a arder de inmediato y produjo la muerte en al acto del conductor.

Aunque los servicios de emergencia llegaron al lugar del siniestro y trasladaron al pasajero al hospital, éste terminó muriendo allí, tal y como han informado las autoridades. El medio estadounidense TMZ ha publicado, además, un vídeo de un testigo que estaba grabando el momento en el que el Ferrari salía del túnel a gran velocidad y donde queda probada la imprudencia que cometió Zampella al no cumplir las normas de seguridad vial. Más aún cuando se trataba de una carretera de un puerto de montaña, como puede observarse en el vídeo.

TMZ publica el vídeo del trágico accidente

Vince tenía 55 años, era director de Respawn Entertainment (la empresa de videojuegos que fundó también junto a Jason West) y, anteriormente, fue director ejecutivo de Infinity Ward, el estudio responsable de la exitosa franquicia 'Call of Duty'. Tras su muerte, siempre será recordado por haber lanzado otros demandados juegos como "Titanfall", "Titanfall 2", "Apex Legends" y "STAR WARS Jedi: Fallen Order". Zampella también dirigió un equipo del estudio EA con sede en Playa Vista, responsable de la popular franquicia de videojuegos "Battlefield".

Al conocerse la noticia de su muerte, muchos amigos y compañeros de profesión han reaccionado públicamente. "Vince sabía muy bien cómo crear historias y experiencias que llegaran al corazón de la experiencia humana, ya fuera terror, miedo o heroísmo", ha afirmado Gene Park, crítico de videojuegos del Washington Post, que conoció a Zampella. "Creo que era capaz de plasmar todo eso en los diseños de los videojuegos que creaba. Era una persona muy, muy humilde. Era muy consciente del impacto que causaba en la gente y nunca dio nada por sentado", ha concluido.

