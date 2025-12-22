Celia Molina 22 DIC 2025 - 10:23h.

La creadora de contenido madrileña ha dado la triste noticia en Instagram, mostrando fotografías del día de su compromiso

Manuela y Pedro Cadahía iban a casarse en octubre de 2026, pero él falleció el pasado 12 de diciembre de forma repentina

El pasado ocho de diciembre, la influencer madrileña, Manuela Ochoa Goméz-Acebo se comprometió con su novio, Pedro Cadahía, frente a la Virgen de Guadalupe, en México. En el carrusel de fotografías que ella misma ha publicado, se les puede ver a los dos absolutamente felices, mostrando el anillo de pedida y sellando un amor de pareja cuya boda iba a celebrarse en octubre de 2026.

Sin embargo, cuatro días más tarde, el 12 de diciembre, Pedro moría de forma repentina, dejando a la creadora de contenido completamente desolada. Manuela así lo ha comunicado ahora en una tristísima entrada en sus redes sociales donde, aunque no explica la causa concreta de la muerte - sólo dice que "Dios ha elegido llevárselo" sin preaviso - , se deduce que ha sido un fallecimiento nada esperado por la familia. Ella se consuela pensado que Pedro era "tan santo" que se ha ido prematuramente a ocupar su lugar en el cielo y se ha despedido de él con esta dolorosa carta:

"Reconozco que esto me viene grande, Pedro"

"¿Qué voy a hacer sin ti? Si te soy sincera, no lo sé. Reconozco que todo esto me viene grande, no sé cómo voy a vivir sin ti. Lo que sí se es que hoy nuestra promesa brilla en el cielo más que nunca. En diciembre del año pasado, me escribiste: si al cielo se llega amando, yo llego seguro porque no sabes lo que te quiero. Tengo claro que has llegado directo. Y, si hubieras visto la cantidad de gente que ha venido a despedirte, ¡te hubieras muerto de vergüenza! Pero sabías querer tanto y tan bien, que ha sido precioso", ha dicho la influencer, mostrando una fotografía de su funeral, en la que ella lleva una imagen de Pedro en una mano y muestra el anillo de compromiso en la otra.

"Ahora me toca a mí vivir por dos, me toca seguir adelante por ti, por nosotros y prometo hacerlo como siempre lo hacíamos. Me siento tan afortunada de que me hayas elegido a mí como al amor de tu vida, de haber sido la persona más querido por ti todos estos años y de haber tenido la inmensa suerte de haber vivido un amor como el nuestro. Cuánta gente hay que no conoce un amor así nunca. Eres tan especial, Pedro, no hay persona tan noble, honesta, generosa y cariñosa. Saber que me iba a casar contigo es lo más duro, pero también es lo más bonito que me ha pasado. Te veo en el cielo, te voy a echar de menos", ha concluido en la carta su "Manuelita".

Sus palabras han provocado miles de interacciones y comentarios; entre ellos, los de otros influencers conocidos como Aitana Soriano o Tomás Páramo, quien también cree que, algún día, "los dos vivirán eternamente abrazados". Otros seguidores le han dado las gracias a Manuela y Pedro por haber sido un ejemplo de amor, creyendo ciegamente que él seguirá velando por ella y que ya es "su ángel de la guarda" allí donde esté.