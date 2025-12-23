Leticia Requejo desvela cuánto cuesta pasar la noche en una de estas villas en el Mar Rojo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez nos tienen acostumbrados a presumir de un alto nivel de vida, rodeados de lujo, viajes y casoplones increíbles que dejan con la boca abierta. Su nueva adquisición se sitúa en medio del Mar Rojo, pues la pareja ha adquirido dos villas de súperlujo en la zona. Descubre todos los detalles de su nueva casa en 'El tiempo justo'.

El Mar Rojo ha sido el lugar elegido como el último capricho de Georgina y Cristiano. Este lujoso complejo cuenta con 19 villas únicas con un diseño inspirado en formas marinas, como conchas. Las vistas y el entorno son espectaculares y prometen privacidad para los futuros compradores como ellos, pues solo se puede llegar por barco o hidroavión.

El precio de estas villas oscila entre los cuatro y cinco millones de euros. El futbolista se ha gastado aproximadamente diez millones de euros entre las dos villas para que las disfruten él y toda su familia. ¿Pasarán allí las vacaciones navideñas Cristiano Ronaldo, Georgina y el resto de la familia?

"Cuesta 18.000 euros una noche"

El autoregalo de Navidades de Cristiano ha desatado todas tipo de opiniones de los colaboradores de 'El tiempo justo'. Mientras unos celebraban que hubiera dos camas de matrimonio en las habitaciones, como Joaquín Prat, otros no entiende eso: "Con lo bueno que es dormir haciendo la cucharita", afirmaba Leticia Requejo. Antonio Rossi ha dicho que, lo realmente importante es tener dos baños separados.

Además, la colaboradora Leticia Requejo ha investigado cuánto cuesta pasar una noche en una de esas villas, pues también se ofertan como viviendas vacacionales. La colaboradora ha desvelado cuánto cuesta pasar una noche como vecino de Cristiano y Georgina: "Hoy hay una villa libre y tan solo cuesta 18.000 euros, por si hoy alguno quiere irse para allí", afirmaba la periodista con un toque de humor.