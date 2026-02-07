Beatriz Uriarte, abogada de la familia de Arrieta, desvela si los padres de Edwin ha visto la entrevista de Silvia Bronchalo

Las palabras de Silvia Bronchalo sobre los padres de Edwin Arrieta en '¡De viernes!': "No sé si lo hubiera llevado así"

Anoche, '¡De viernes!' emitía el testimonio más esperado. Tras dos años y medio de silencio, Silvia Bronchalo se pronunciaba por primera vez en televisión sobre el crimen cometido por su hijo Daniel Sancho, quien en agosto de 2023 asesinó premeditadamente y descuartizó al cirujano colombiano Edwin Arrieta. En '¡Vaya Fama!', la abogada de la familia de Arrieta opina tajante sobre la entrevista de la exmujer de Rodolfo Sancho.

Durante más de 8 horas de grabación junto a Santi Acosta, Silvia Bronchalo concedió su testimonio sobre el asesinato que cometió su hijo y por el que se encuentra cumpliendo condena perpetua en la cárcel de máxima seguridad tailandesa de Surat Thani. Una durísima entrevista en la que la madre de Daniel Sancho hablaba claro sobre cómo se enteró del crimen, cuál era su relación con su hijo antes de lo sucedido y explicaba como era el día a día de este en prisión.

Ademas, Silvia Bronchalo mostraba su empatía hacia la familia Arrieta, en especial, de los padres del cirujano, sobre los que se refería como unas personas "rectas, humildes y honestas". También, la madre de Daniel Sancho aseguraba que era partidaria a pagar la indemnización que los progenitores del cirujano reclaman por el asesinato de su hijo.

Beatriz Uriarte, abogada de la familia Arrieta, opina sobre la entrevista de Silvia Bronchalo

En el programa de las mañanas de los fines de semana en Telecinco, Beatriz Uriarte, abogada de la familia de Arrieta, conectaba en directo y se mostraba tajante con Silvia Bronchalo. En primer lugar, la abogada desvelaba si los padres del cirujano habían visto la entrevista de la madre de Daniel Sancho: "Siempre prefieren no ver estas cosas pero al final por una vía o por otra les termina llegando".

Ante las palabras de Silvia Bronchalo, que reconocía ser consciente de que su entrevista podría provocar más sufrimiento en los padres de Edwin Arrieta, la abogada de la familia se mostraba muy crítica: "Se mueve entre la fina línea, entre empatizar con la familia, pero a la vez se victimiza. Esto no le hace ningún bien a la familia".

"Tiene todo el derecho del mundo a hablar, pero no paramos de repetir lo que era Edwin o lo que no era. Edwin es una persona que está fallecida, con lo cual merece un respeto", explicaba la abogada, que también añadía que lo único que le pedían a Silvia Bronchalo en esta entrevista es hubiese prudencia:

"Creemos que si que la ha tenido, pero también ahora lo que queremos es que haya coherencia. Es cierto que la sentencia no es firme, pero también es cierto que hay una persona fallecida. Con independencia de que estemos hablando de un homicidio o una asesinato eso hay que resarcirlo. ¿De verdad no puede indemnizar en una mínima parte a la familia? No estaría de más que esas palabras tan bonitas que les dedica vengan acompañadas de algún gesto".