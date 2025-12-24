Jurado dio vida a Curro Serrano, hermano más pequeño de la familia, en la mítica serie protagonizada por Belén Rueda y Antonio Resines

La buena nueva ha despertado gran cariño entre sus fans y ha recibido numerosos mensajes de felicitación

Jorge Jurado, conocido por dar vida a Curro Serrano en la mítica serie 'Los Serrano', ha anunciado este pasado 23 de diciembre que ha sido padre por primera vez de gemelos, Héctor y David.

Jurado, que interpretó durante años al hermano más pequeño de la familia Serrano, ha compartido la feliz noticia en su cuenta oficial de Instagram, acompañada de un emotivo mensaje junto a varias imágenes de los bebés y su habitación.

"A Héctor y David. Bienvenidos a este maravilloso mundo, a veces loco y con poco sentido, pero divertido y apasionante en todas sus etapas. Gracias por hacernos tan felices, gracias por todo lo que nos estáis dando y todo lo que nos daréis en el futuro", comienza el actor.

"Espero siempre estar a la altura de vuestras expectativas, ya que vosotros ya lo estáis de las mías, os quiero muchísimo. Ser papá es una aventura que ahora me toca vivir al lado de la mejor madre que podría imaginar para mis peques".

Al final ha añadido una frase que remite a su emblemático papel en la mencionada serie: "Si alguna vez he sido el hijo de España, dejadme ahora ser el papá de estos dos nenes", ha sentenciado.

La buena nueva ha despertado gran cariño entre sus fans, y ha recibido numerosos mensajes de felicitación, incluyendo el apoyo de antiguos compañeros y seguidores de 'Los Serrano' que han seguido su trayectoria desde que era niño.

Sobre Jorge Jurado

El intérprete ha mantenido siempre su vida sentimental bastante discreta y no ha compartido públicamente fotos o detalles sobre su pareja en redes sociales. Prefiere proteger su intimidad, por lo que se sabe poco más allá de lo que él mismo ha querido expresar en este anuncio tan especial.

Tras su paso por 'Los Serrano', Jurado ha llevado una carrera muy diferente a la esperada. Tras participar en otras series y producciones, decidió centrarse en sus estudios y su vida fuera del foco mediático. Jurado estudió Ingeniería Informática y ahora combina su trabajo profesional con su faceta de streamer en plataformas como Twitch o YouTube, donde charla con sus followers.