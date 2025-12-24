'El tiempo justo' regala a Tamara un espectacular cambio de 'look' y repasan con ella lo difícil que ha sido su año tras el fallecimiento de su hermana

La hermana de Michu destapa qué contacto ha tenido con Gloria Camila en su vida tras meses de conflicto: "Solo la había visto una vez"

Compartir







César Múñoz se encuentra con Tamara, una mujer que ha pasado un año complicado tras el fallecimiento de su hermana Michu. En 'El tiempo justo' han querido tener un detalle con ella y regalarle un cambio de 'look' radical. Para ello han contado con la ayuda del diseñador de moda José Perea, quien se encuentra haciéndole un traje a tiempo real con el que le van a dejar "preciosa", y con la de Alberto Dugarte, peluquero de la Pantoja y, ahora, el de la invitada del programa.

Tamara, quien se encuentra un poco nerviosa, tiene muchas ganas de verse diferente sobre todo en este día tan especial como es Nochebuena. Y es que, recordemos que el 8 de julio de 2025 fallecía repentinamente su hermana Michu, la expareja de José Fernando. La rápida vuelta a Madrid de los Ortega Cano fue lo que motivó a Tamara a sentarse en los platós, cargando contra la familia. Razón por la cual nace una enemistad entre Gloria Camila y Tamara.

PUEDE INTERESARTE Las claves psicológicas para afrontar los conflictos familiares en la cena de Nochebuena

La preparación del cambio de look de Tamara

Durante el cambio, el peluquera asegura que Tamara no se está quejando de nada y "se está portando muy bien". Y es que la hermana de Michu venía con unas trenzas en la cabeza que no procedían para una noche como esta, asegura, por lo que el profesional ha decido quitárselas.

Mientras, José Perea adelanta que se ha "venido arriba" con el vestido porque le ha puesto lentejuelas, volantes, transparencias… El diseñador no puede esperar a poder enseñarlo pues, con el trabajo del maquillador, "parece otra persona". "Estamos deseando ver a la nueva Tamara", apunta Joaquín Prat desde plató.

Así ha quedado Tamara tras su gran cambio

El presentador anuncia que ha llegado el momento de descubrir el gran cambio de Tamara. La invitada baja agarrada de César y tapada con una capa su 'loo'’ hasta el plató donde se encuentra con Joaquín Prat y los colaboradores, quienes le reciben de pie: "Está bellísima".

Una de las protagonistas del año confiesa que se ha sentido cómoda con el equipo del programa. "Os presento sin más dilación a la nueva Tamara", dice el copresentador quitándole la capa.

Alberto y José entran para explicar su creación. El peluquero ha eliminado las trenzas "porque es un 'look' reggaetonero que no nos interesa", también ha puesto posticería que está "muy de moda entre las celebrities". Tamara asegura que se ve "guapísima": "Me veo súper cómoda, estoy muy bien". Momento en el que se acerca Antonio Montero para lanzarle una broma: "Me está llamado la familia Ortega Cano, que te vayas a cenar con ellos".

El diseñador, por su parte, ha querido pasárselo bien creando una pieza con la que ella se sintiera cómoda. "Es verdad que está muy diferente, casi nunca la hemos visto así, pero quería que cuando la viésemos nos quedásemos impactados", confiesa José Perea.

La emoción de Tamara al recordar a su hermana

La invitada pasará la noche intentando "avanzar poco a poco". Anteriormente lo celebraban sus hermanas y su madre juntas, por lo que este año no puede parar de pensar "en el tema de la familia y demás". "Poco a poco y ya está. Es un poco difícil", afirma con lágrimas en los ojos al recordar a Michu.

Momento en el que 'El tiempo justo' le pone un video en el que recuerdan el difícil año por el que ha atravesado Tamara. "Mi madre al verme a mi estará más tranquila", asegura. Pero lo cierto es que no habla tanto del tema "por mí, intentado a ver si yo avanzo un poco", confiesa.

Ella, por su parte, asegura no estar pasando un buen momento pues "se echa mucho de menos" porque estaban "muy unidas": "Mi hermana era muy revoltosilla pero luego tenía un corazón muy grande. Aunque parecía que no, siempre estaba y se echa mucho de menos. Muchísimo”. Al verla completamente emocionada, César le da unos consejos a los que se suma Joaquín Prat antes de despedirse de ella.