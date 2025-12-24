Débora Murcia, psicóloga, aconseja a María Eugenia, Luis Pliego, Kike Quintana y Alexia Rivas cómo sobrevivir en Nochebuena

En la tarde de Nochebuena tienen consigo en el plató de 'El tiempo justo' a Débora Murcia quien, además de irónicamente proceder de la Comunidad Autónoma que da nombre a su apellido, se dedica profesionalmente a la Psicología Sanitaria.

Y es que, horas antes de producirse la tradicional cena, tanto los colaboradores como los espectadores del programa necesitan conocer de primera mano las claves psicológicas que les ayudarán a salir airosos de la cena de Nochebuena.

Para ello se encuentran sentados en la mesa María Eugenia Yagüe haciendo de madre, Luis Pliego como el cuñado y Kike Quintana y Alexia Rivas como los hijos, quienes se encargarán de recrear con un tono humorístico las míticas situaciones que se suelen dar en estas fechas.

Así debes afrontar los roces familiares desde el punto de vista psicológico

La primera situación que se presenta ocurre cuando "el que chincha" hace sus temidos comentarios. Para ejemplificarlo, Kike Quintana le pide a su 'hermana' que deje ya de traer a casa a distintos hombres y de ligar en aplicaciones para famosos. Sin embargo, la respuesta de Alexia Rivas no es la adecuada, según la psicóloga.

"Esta situación se llama uso reactivo. Es muy importante aplicar la técnica de la piedra gris que consiste en contestar con monosílabos y no reaccionar emocionalmente porque lo que realmente está buscando es tu reacción, no está buscando una respuesta real", explica. Por lo tanto, "tendría que haber sido escueta y seca", señala.

También puede ocurrir que uno de ellos cuente un secreto del otro sin su permiso. "Evidentemente es una violación de la intimidad", señala Débora Murcia mientras que Luis Pliego bromea preguntando si se podría poner una querella criminal por ello. "Si realmente quieres ser muy asertivo, más emoción, más conducta concreta", señala. Esto quiere decir que le expreses cómo te ha hecho sentir su revelación de secretos.

Otro de los sucesos que pueden tener lugar es cuando alguien deja en ridículo a otra persona. "Es muy importante reafirmarte en tu propio diálogo, es decir, esa es tu opinión pero yo me siento de otra manera", afirma la psicóloga.