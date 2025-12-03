Lydia Lozano, prudente con el estado de salud de Charlie, tras la bronca de su familia por hablar con los medios

Lydia Lozano se rompe en 'El tiempo justo' al dar más detalles de la complicada situación de su marido previo a la Navidad: "No es una tontería"

Compartir







El estado de salud de Charlie, marido de Lydia Lozano, ha supuesto en las últimas semanas una fuente de preocupación para la periodista, que ha tenido que ausentarse en repetidas ocasiones de su puesto de trabajo en '¡De viernes!' para estar con él.

'El tiempo justo' ha hablado con Lydia Lozano después de varias actualizaciones de la periodista. Según las últimas informaciones, Charlie está estable y se recupera favorablemente en planta en el hospital después de meses luchando con una infección.

Soraya Lázaro, reportera del programa, ha podido hablar con Lydia Lozano a las puertas de su casa y ha afirmado que se encuentra mejor: "¿Sabes lo que pasa? Que mi familia está enfadada de que cuente tantas cosas", explicaba la periodista ante el micrófono del programa.

"Me han dicho que ya, porque todo el mundo llama...", reconocía Lydia. Además, ha contado que la situación de su marido es complicada: "No sabemos qué es. Lo único que queremos es que no aparezca otra bacteria", explicaba ella.

"No tengo más datos"

Lydia Lozano ha agradecido la preocupación de los medios y de sus compañeros ante los complicados meses que ha vivido por el estado de salud de su marido, pero le ha dicho a nuestra reportera que no puede decirnos nada más: "No tengo más datos".

"Me ha dicho que vaya a trabajar que me va a venir muy bien. Él esta vigilado también por su familia", reconocía y contaba que su marido le animaba a ir a trabajar porque le conoce "muy bien".

El matrimonio está en su mejor momento

Soraya Lázaro le ha preguntado sobre su relación y de cómo están ahora más unidos que nunca tras estos meses. Además, ha reconocido que nunca había pasado tanto tiempo con él: "Yo siempre he estado currando, y él currando. Cada uno haciendo su vida y nunca había pasado tanto tiempo con él", terminaba.