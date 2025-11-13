Logo de telecincotelecinco
La hermana de Michu destapa qué contacto ha tenido con Gloria Camila en su vida tras meses de conflicto: "Solo la había visto una vez"

Tamara desvela cuántas veces ha visto a Gloria Camila antes de fallecer su hermana Michu
Tras lanzar dardos contra Gloria Camila durante varios meses, la hermana de Michu -la expareja de su hermano José Fernando- asegura que solamente había visto "una vez" a la socialité. Esto antes de que falleciese Michu y se iniciase un largo conflicto entre una y otra.

