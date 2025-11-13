La hermana de Michu destapa qué contacto ha tenido con Gloria Camila en su vida tras meses de conflicto: "Solo la había visto una vez"
Tamara vuelve a 'El tiempo justo' para dar más detalles de su relación con la socialité antes de la muerte de su hermana
Tamara, hermana de Michu, estalla contra Gloria Camila en ‘El tiempo justo’: “Nunca la aceptó”
Tras lanzar dardos contra Gloria Camila durante varios meses, la hermana de Michu -la expareja de su hermano José Fernando- asegura que solamente había visto "una vez" a la socialité. Esto antes de que falleciese Michu y se iniciase un largo conflicto entre una y otra.