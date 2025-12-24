Compartir







Cuando llegan las fiestas navideñas, muchas familias se reúnen alrededor de recetas tradicionales que evocan recuerdos, sabores locales y reuniones entrañables. Esta noche, muchas de ellas lo harán para celebrar la Nochebuena y el día de Navidad. Los colaboradores de 'El tiempo justo', Alexia Rivas, Kike Quintana y Diego Reinares nos han contado en una exclusiva entrevista para esta web qué platos no pueden faltar en su mesa en estas fechas tan especiales y cuales son aquellos que ellos mismos suelen cocinar.

Del Bierzo a la Navidad: el plato que mantiene vivo las raíces de Alexia Rivas

La colaboradora televisiva nació el 20 de enero de 1993 en Ponferrada, un municipio ubicado en la comarca del Bierzo. Y cada Navidad Alexia Rivas y su familia cocinan un plato típico de estas tierras que se distingue de las tradicionales recetas que suelen hacer el resto de familias españolas: “No solemos comer cosas demasiado típicas navideñas”, se trata del botillo. Y tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia, Rivas nos ha explicado en qué cosiste este plato hecho con las tripas del cerdo: “Así dicho suena fatal, pero cocinado está buenísimo”, asegura Alexia, que no solo lo disfruta en Nochebuena, sino que incluso lo suele comer el día de Año Nuevo después de haber salido el día anterior de fiesta.

Los dos platos imprescindibles de Kike Quintana y el plato estrella de Diego Reinares

Kike Quintana, por su parte, confiesa que no es precisamente el chef de su casa: "Me gusta comer, pero no tengo paciencia para cocinar”, dice con humor. Aun así, cuando se trata de Navidad, hay dos platos que le hacen especial ilusión: el cordero y la lasaña casera de carne.“ El cordero me flipa y la lasaña también, especialmente si es hecha en casa,” explica Quintana, dejando claro que, aunque no pase horas en la cocina, tiene un paladar disfrutón al que le encanta darse el gusto en estas fechas.

Al contrario que el sobrino de Ana Rosa Quintana, a Diego Reinares sí que le gusta ejercer de cocinero y tiene un plato estrella que, según él, le sale buenísimo: "Siempre comemos lechal asado al horno, lo hago yo y me sale muy rico", nos ha asegurado orgulloso el periodista.

Entre tradiciones regionales, platos clásicos y gustos personales, la Navidad sabe a cosas diferentes para cada uno de nuestros colaboradores. Lo que está claro es que, ya sea botillo, cordero o lasaña, las comidas navideñas siguen siendo un momento para compartir, recordar y disfrutar alrededor de la mesa.

Dale al play para ver sus declaraciones al completo y los platos que suelen comer en Navidades.