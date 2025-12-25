Marta López, Marta Peñate, Leo Cámara o Susana Molina son algunos de los famosos que se han dado el ‘sí, quiero’

Los secretos del vestido de novia de Susana Molina, contados por su diseñadora: confesiones y fotos inéditas

MadridLas bodas son esas celebraciones que ponen el corazón en movimiento, tanto para los novios como para los invitados. Cuando se trata de celebraciones de personajes públicos, la magnitud y el despliegue suelen multiplicarse. Los famosos a menudo escogen escenarios excepcionales: fincas históricas, palacios restaurados, playas privadas o iglesias emblemáticas. Además, ponen atención a cada detalle, catering de autor, decoraciones florales espectaculares, invitados del mundo del entretenimiento, y a veces, hasta equipos de producción para que todo salga como en una película.

Este 2025 ha sido particularmente movido en el mundo de los personajes de Telecinco, hemos vivido bodas íntimas y familiares, enlaces en fincas espectaculares, bodas sorpresa y celebraciones mediáticas incluso dentro de programas de televisión. Leo Cámara, Israel Lancho, Arancha Morales, Marta López, Marta Peñate y Susana Molina, son algunos de esos personajes que han vivido este año el día más feliz de sus vidas junto a su pareja.

En todas estas ceremonias, los pequeños detalles cobran protagonismo, sean íntimas o multitudinarias, todas tienen encanto. Además, las bodas de los famosos ofrecen inspiración, lugares con alma, vestidos con personalidad, y celebraciones pensadas para disfrutar hasta el último baile. ¡Así han sido las bodas de los famosos de Telecinco este 2025!

Marta López

La colaboradora de Telecinco Marta López celebró su boda con Alejandro Huerta el 28 de junio en Madriden, El Mirador de Cuatro Vientos, un espacio elegante ubicado en Madrid, conocido por sus amplios jardines, fuentes y zonas al aire libre perfectas para grandes eventos.

Una ceremonia civil cargada de cariño, con muchos de los asistentes visiblemente emocionados, con la novia entrando del brazo de su hijo menor, Javier. Marta optó por lucir dos vestidos distintos, uno clásico y elegante para la ceremonia, y otro más moderno y festivo para la fiesta. Uno de los momentos más comentados fue cuando Marta entregó su ramo de novia a su amiga Makoke, quien tiene ya un pie en el altar.

Susana Molina y Guille Valle

La exconcursante de 'GH', Susana Molina y el empresario Guille Valle celebraron su esperada boda el 13 de junio de 2025 en la finca 'El Gasco', a las afueras de Madrid. Un lugar de ensueño que ha sido escenario de rodajes y eventos exclusivos. Ante la atenta mirada de sus más de 200 invitados, la pareja se daba el ‘sí, quiero’ en una ceremonia civil, celebrada al aire libre en los jardines de la finca. La pareja llevó sus votos personales llenos de emoción, y un familiar cercano hizo de maestro de ceremonias.

Aunque los novios intentaron mantenerlo en secreto, se filtró que Susana lució un vestido diseñado por Bea Claro, de líneas muy elegantes, con detalles lenceros. Tras la ceremonia, en la que sus perros tuvieron un papel importante, los invitados disfrutaron de un cóctel muy cuidado. La celebración nocturna estuvo llena de música y baile que se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

Leo Cámara

El extronista Leo Cámara, se casaba por lo civil en el Ayuntamiento de Albal, en Valencia, con Sarah García, la mujer que le acompaña en la vida desde hace más de un año y con la que ha sido capaz de volver a creer en el amor. Una boda íntima en la que estuvieron acompañados por la familia más cercana.

La celebración tenía lugar tiempo después en la Masía de Las Estrellas, donde degustaron varios tipos de arroz y celebraron por todo lo alto con la familia y amigos más cercanos. Ambos gritaban a los cuatro vientos en sus redes sociales su enlace. “Y fueron felices, continuará…” comentaba el recién casado en un emotivo vídeo.

Israel Lancho

Israel Lancho, torero y exconcursante de 'GH', celebró su boda este año con Mercy Talavera, madre de sus dos hijos en Badajoz. En una ceremonia religiosa que puso el broche a años de relación y a una familia ya formada, la pareja se juraba amor eterno.

Aunque su boda estaba prevista para el 2020, la suspendieron por el Covid y por fin este año han cumplido uno de sus sueños. "Hemos esperado el momento oportuno para casarnos. Pero ya cuando la conocí en Perú supe que había encontrado a la mujer de mi vida, fue un auténtico flechazo", aseguraba el empresario.

Ella lució un vestido de Pronovias y los hijos de la pareja fueron los encargados de portar las alianzas. El banquete de la boda tuvo lugar en la finca de la pareja, 'La Deheseada', y se celebró al aire libre hasta altas horas de la madrugada.

Arancha Morales

Arancha Morales, presentadora de 'Informativos Telecinco', sorprendió a su audiencia y a los medios al anunciar su boda con Jorge Marrón. La noticia se dio tras una ceremonia celebrada el 28 de octubre. Una boda con un tinte de sorpresa y emotividad que los propios novios compartieron en redes sociales. La novia escogía una estética elegante y poco convencional.

Un bonito pantalón bombacho, combinado con una camisa de cuello alto y lazada, con mangas abullonadas de la diseñadora Silvia Fernández. Completó el outfit con unos tacones de Lodi y pendientes de Majorica.

El novio optó para la ocasión por un traje blanco, acompañado de una camisa negra y zapatos en color rojo. Su hijo Gael, también tuvo un papel protagonista luciendo una chaqueta blanca con solapas negras, pantalón a juego y una pajarita.

Marta Peñate

Marta Peñate y Tony Spina vivieron una boda poco convencional, celebrada en los Cayos Cochinos (Honduras) mientras el italiano participaba en 'Supervivientes All Stars'. El enlace fue retransmitido dentro del formato televisivo, y contó con la intervención de compañeros y colaboradores del reality. "Estoy tan enamorado y sé que va a ser para siempre, te he elegido compañera de vida", le decía Tony, haciendo llorar a la novia.

A pie de playa y con pocos invitados, Adara les entregaba los anillos, y Gloria Camila cantaba una canción de su madre Rocío Jurado. Junto a todos sus compañeros, comieron una increíble tarta que les proporcionó el programa y compartieron un momento que quedará en su memoria para siempre.