Susana Molina: los secretos de su vestido de novia, contados por Beatriz Claro, su diseñadora

Rocío Molina 24 JUN 2025 - 08:03h.

Repasamos las claves de los vestidos de novia de Susana Molina contadas por su diseñadora, Beatriz Claro, de Claro Couture: "Un trabajo muy artesanal"

MadridCuando Susana Molina acudió a la firma Claro Couture en busca de su vestido de novia siempre tuvo claro lo que ella quería y que bajo ningún concepto quería "verse disfrazada". Un objetivo que logró y la mejor prueba de ello fue el efecto que provocó en Guille Valle nada más verla aparecer del brazo de su madre y de su hermano: el novio se emocionó y la ganadora de 'Gran Hermano 14' supo definitivamente que ese vestido formaría parte de su historia para siempre.

A cargo del diseño estuvo Beatriz Claro, directora creativa de la firma Claro Couture. Una persona que se ha convertido en confidente y en saber dibujar y leer todos los deseos de la influencer para el evento más importante que ha tenido. "Es una niña guapísima con todo lo que se pone y la idea era que fuera sofisticada, subirla para ese día", nos cuenta de este encargo que ha sido tan especial para ella y para la firma.

Desde el principio, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' tenía muy claro lo que quería, pero al tratarse de un modelo a medida, nos explica la diseñadora, que juntas han trabajado en los detalles para lograr lo que tenía en mente la novia.

"Grité: ¡soy una virgen! Me sentí guapísima y afortunada. Tiene un montón de detalles especiales y me veo muy yo", Susana Molina

Los detalles del vestido de novia 'ceremonia' de Susana Bicho

"El vestido de la ceremonia está compuesto por dos partes y digamos 'la primera capa', que es todo encaje, es una obra de arte que me recuerda mucho a Sevilla", cuenta Beatriz que es la idea que este le evocaba a Susana Molina.

El primer vestido desmontable diseñado por Beatriz Claro, de Claro Coutureu, contaba con una base de crepe de seda con escote en uve que llevaba una túnica de organza con bordados de encaje de chantilly. Un vestido que ofrecía a Susana Bicho (conocida así en Instagram) la sensación de "libertad", de ir "sencilla y cumplir su lema de comodidad" que quería desde el principio.

"Hemos querido hacer notar los tirantes por debajo del escote halter de la túnica para darle un aire desenfadado, más informal y para dejar visible que hay varias piezas dentro de su look de novia", indica la diseñadora acerca de este primer vestido. ¿La mayor dificultad? Los bordados a mano. "Un trabajo muy artesanal: en números, en total se han empleado unas 35 horas de confección y hemos necesitado un total de 4 pruebas a lo largo de estos 8 meses.

El segundo look de novia de Susana Molina

Con la confianza que Susana Molina depositó en el equipo de Claro Couture, estos también plasmaron a la perfección lo que influencer quería a la hora de la fiesta. "El segundo look de novia es un vestido de style ítalo-disco, una inspiración en los años 60, se compone de un mini vestido de crepé de seda con mangas en punto de seda para aportar comodidad y ligereza estando tapada. Por debajo del vestido sale una falta de tul de seda de varias capas que le aporta elegancia, sofisticación y un vuelo muy bonito, pero dejar ver sus piernas para hacerlo más sexy", nos explican.

Personalidad, emoción y funcionalidad son las bases que han movido a Susana Molina para confiar en Claro Couture para diseñar su vestido de novia. "Es de las veces que más guapa me he visto y en un día tan, tan especial y en el que te tienes que sentir tan segura no tenía ninguna duda. Además tengo bastante confianza con Beatriz y su equipo que es también muy importante", son las palabras con las que la influencer y la firma han sellado la mejor alianza ya han hecho posible un vestido que forma parte ya de su historia.