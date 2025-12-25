Antonio Albella recuerda a su amiga Encarnita Polo en 'Fiesta': "Fue una transgresora"

Fiesta 25 DIC 2025 - 20:30h.

Antonio Albella ha desvelado cómo surgió su amistado con Encarnita Polo

Decretan prisión comunicada y sin fianza para el presunto autor de la muerte de Encarnita Polo

Antonio Albella, musico y actor, llegó al plató de 'Fiesta' en este día tan especial de Navidad para recordar a Encarnita Polo, una de las artistas más singulares de la música española y una amiga muy especial para él. Un testimonio cargado de cariño con el que quiso rendir homenaje a su figura, tanto personal como artística, después de su fallecimiento.

Antonio ha explicado que su amistad nació en los inicios de su carrera como presentador, cuando trabajaba en una de las grandes cadenas del país: "En la última media hora del programa venían muchos artistas", relató, y entre nombres legendarios como Lolita apareció Encarnita, que pronto se convirtió en una presencia imprescindible y en la “entrevista estrella” del espacio. De aquellos encuentros surgió una relación cercana y duradera.

El vínculo se fortaleció aún más cuando Encarnita estaba a punto de grabar un disco. Albella recordó con admiración cómo la artista decidió financiarlo con su propio dinero, llegando incluso a vender una parcela que tenía en La Moraleja para poder sacarlo adelante: "Eso dice mucho de ella. Era muy generosa", reconocía el invitado.

Una generosidad que, según Antonio, no se quedó solo en lo profesional: "Hablo de ella en presente, porque lo sigue siendo", reconocía emocionado, mientras se proyectaban imágenes de ambos en la presentación de una de sus canciones en pleno Paseo de la Castellana, un evento que en su momento causó un auténtico revuelo en la época.

Durante la charla también hubo espacio para reflexionar sobre otros tiempos, cuando no existían las redes sociales y el contacto con el público era mucho más directo y personal. Albella recordó con orgullo las miles de cartas que aún conserva de fans de aquella época, una legión de seguidores fieles que Encarnita Polo también supo conquistar con su cercanía y su carácter pionero.

La Rosalía de su época

De hecho, Antonio no ha dudado en situarla como una adelantada a su tiempo: "Fue una transgresora", aseguraba, comparándola con artistas actuales como Rosalía por su valentía al mezclar pop y flamenco. Además, ha recordado también el impacto de 'Pepa Bandera', un éxito rotundo que se promocionó durante meses sin que nadie supiera quién lo cantaba, hasta que el público descubrió el rostro de Encarnita Polo.

El trágico final de Encarnita Polo

El recuerdo, inevitablemente, estuvo marcado por su fatídica muerte. Encarnita Polo fallecía el pasado 14 de noviembre de 2025 a los 86 años en una residencia de mayores en Ávila, donde vivía junto a su hija. Las autoridades han abierto una investigación sobre las circunstancias de su muerte, ya que los primeros indicios apuntan a que podría haber sido víctima de una agresión dentro del centro. A pesar de eso, el invitado ha recalcado que prefiere quedarse con la vida que ha vivido Encarnita que con su muerte.