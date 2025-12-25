Fiesta 25 DIC 2025 - 20:00h.

Los dos colaboradores, tras su enfrentamiento, han tenido que bailar juntos como pareja en 'Fiesta ¡A bailar!'

Pipi Estrada se rebela ante las acusaciones de Bea Jarrín sobre su amistad con Bertín Osborne: "Tengo las pruebas de que hablo con él"

La tranquilidad habitual del plató de 'Fiesta' saltó por los aires tras la intervención de Pipi Estrada, que llevaba tiempo guardando silencio y decidió romperlo lanzando un durísimo alegato contra la familia Campos. Un discurso cargado de reproches, ironía y viejas heridas que no dejó indiferente a nadie y que provocó una reacción inmediata de Bea Jarrín, visiblemente molesta.

"Es una familia cargada de tonterías", comenzaba Pipi, asegurando que entre ellos no hay empatía: "ni entre los primos, ni entre la sobrina y la tía". Para el colaborador, el problema va mucho más allá de simples desencuentros familiares.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando Pipi apeló directamente a un valor que, según él, siempre ha estado presente en el discurso de las Campos: la dignidad: "Hijo, no podemos perder la dignidad… ¿Dónde está vuestra dignidad?", lanzó mirando a cámara, recordando incluso un episodio judicial del pasado junto a Terelu Campos: "Mi intimidad es innegociable", remarcó, cuestionando hasta qué punto esa premisa se sigue respetando dentro del clan.

El enfado de Bea Jarrín

Las palabras del colaborador no tardaron en generar incomodidad en el plató. Bea Jarrín fue la primera en alzar la voz para frenarle: "Acabas de abrir un melón innecesario", le reprochó, recordándole que llega tarde y que muchas de esas cosas deberían haberse dicho en su momento. Para la periodista, remover ahora los conflictos no hace más que avivar una polémica que, según ella, Carmen y Terelu ya habían decidido zanjar.

El debate subió aún más de temperatura cuando se habló de la nueva generación Campos y de su exposición mediática: "Están trabajando en televisión, tendrán que dar titulares", se escuchó en el plató, mientras se advertía del riesgo de utilizar los conflictos familiares como moneda televisiva: "¿A costa de la familia vale todo?", fue la pregunta que quedó flotando en el ambiente.

Este enfrentamiento sucedió justo antes de que Bea y Pipi tuvieran que bailar juntos en 'Fiesta ¡A bailar!', lo cual les ha repercutido en su actuación, llegando incluso a plantearse no hacer la coreografía por un encontronazo durante el ensayo.