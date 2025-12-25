Las tradiciones navideñas de los famosos de Telecinco

Carlos Otero 25 DIC 2025 - 10:00h.

Los rostros de Telecinco comparten sus tradiciones de cada Navidad

Ya está aquí la Navidad y, con ella, llegan un montón de tradiciones. Están las comunes para todos: las cenas, las uvas, los reencuentros... pero luego están esas costumbres únicas de cada uno. Entre los presentadores y personajes de la cadena hay muchas y muy interesantes. No te pierdas este repaso de las tradiciones de los famosos de Telecinco.

Terelu cocina el pavo de su abuela

La cocina es una de las grandes habilidades de Terelu Campos, que llegó a concursar en un célebre talent de gastronomía. En estas fechas tan señaladas, a la hija de María Teresa Campos le gusta volver a los fogones y cocinar para los suyos. Eso sí, el menú lo decide ella y es el mismo año tras año: le encanta preparar el pavo que hacía su abuela. "Siempre cocino en Nochebuena y Fin de Año. Hago el pavo de mi abuela en homenaje a ella, que hace muchos años que no está", explica.

El servicio extra de Patricia Pardo

La presentadora de ‘Vamos a ver’, la simpática Patricia Pardo, siempre tiene presente en esta fecha a los ausentes. La comunicadora gallega cuenta que en su familia tienen una tradición preciosa en las cenas y comidas de estos días: ponen un servicio extra en la mesa para recordar a los que se marcharon. Una manera muy sencilla y emotiva de honrar a esos amigos y familiares que ya no se sientan en la mesa, al menos físicamente. "Los gallegos tenemos una relación con la muerte muy especial porque consideramos que forma parte del proceso de la vida. En mi casa, de toda la vida, se pone un servicio más vacío que no se utiliza por la memoria de los muertos y de los que ya no están para conmemorar que ellos siguen formando parte de la familia", cuenta.

El outfit navideño de Sofía Suescun

Que a Sofía Suescun le encanta combinar moda y provocación es un hecho que sabemos todos. La navarra lleva esta tendencia a la práctica también en Navidad, época en la que le encanta disfrazarse de Mamá Noel. La hemos visto con el gorrito o con el conjunto completo, pero siempre cae un momento Mrs. Santa en estas fiestas.

Las Olimpiadas de Marta Riumbau

Marta Riumbau ha sorprendido contando que en su familia las reuniones domésticas son el escenario de unas Olimpiadas Navideñas. La ex de Diego Matamoros cuenta que las pruebas son de lo más originales. En uno de los retos, los concursantes deben apagar una hilera de velas encendidas de un solo soplido, demostrando quién de la familia cuenta con unos auténticos pulmones de acero. También hay pesca de bastones de caramelo y traslado de bolas de algodón con los ojos vendados. No puede ser más divertido.

Jorge Javier Vázquez se marcha al extranjero

El presentador estrella de la cadena, Jorge Javier Vázquez, tiene por costumbre viajar en Navidad. La primera parte de las fiestas la pasa con su madre, que además cumple el día 23 de diciembre, y luego coge el pasaporte y se pierde por el mundo. El año pasado estuvo en México y Guatemala; otros años se marcha a playas paradisíacas y no faltan las navidades asiáticas. Lo importante para él es marcharse lo más lejos posible para que el nuevo año le pille descansado y a punto.

Emma García no perdona el pacharán

Además de la decoración navideña, las cenas, los villancicos y las reuniones familiares, hay algo que Emma García repite cada año. La presentadora cuenta una vez más cuál es su tradición inquebrantable durante la Navidad. Para ella, es indispensable llevar a cabo este hábito, ya que es el único: "Solo tengo una, tomarme un chupito de pacharán", comentó en el programa ‘Fiesta’. Una forma de entrar bien en el próximo año y, sobre todo, mantenerse caliente con esta típica bebida de su tierra.

Costumbres nórdicas en casa de Joaquín Prat

Cada familia tiene sus tradiciones y en la familia de Joaquín Prat se adoptan algunas de Escandinavia. La madre del presentador de televisión es originaria de Dinamarca y, tal y como comentó en una entrevista, cada año toman lutefisk. Se trata de un curioso plato de bacalao desalado.