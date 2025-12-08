Equipo Outdoor 08 DIC 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' comparte sus prendas infalibles para brillar estas Navidades y acertar con el look en cada ocasión

Jessica Bueno comparte sus prendas infalibles para brillar estas Navidades y acertar con el look en cada ocasión. Tras la intensa experiencia que supuso su participación en 'Supervivientes All Stars', la modelo no ha querido decepcionar a sus seguidores y ha desvelado ya cuáles serán sus piezas clave para estas fechas tan señaladas.

La sevillana insiste en que estas semanas están repletas de citas especiales y cada una exige su propio dress code. Para acertar con el look en cada ocasión, Jessica Bueno apuesta por la versatilidad, combinando sin esfuerzo piezas casuales con estilismos más arriesgados. Para ella, la clave se encuentra en la funcionalidad de la prenda: debe ser elegante, pero sobre todo cómoda y adaptable.

La exconcursante de 'GH VIP' opta por la base de un pantalón efecto piel tipo legging, la pieza maestra que inyecta versatilidad a su armario. Ella misma ha dejado constancia: "Es de estas prendas que son súper cómodas, que te pones y que ya vas arreglada solo con usarlo".

Esta prenda clave la convierte en un comodín de estilo para las fechas importantes: la combina con la delicadeza de un jersey de punto con sutiles detalles de encaje para un look sofisticado, o la transforma en una opción más deportiva con sudaderas oversize, que se pueden acompañar con accesorios como un gorro para un toque desenfadado.

Para un toque de espíritu navideño, sugiere vestirlos con un jersey temático ideal para Nochebuena, mientras que para una comida de empresa, aconseja optar por una camisa ajustada de botonadura dorada, sumando elegancia inmediata al conjunto.

La modelo no se olvida de la noche más especial del año: Nochevieja. Aquí, la expareja de Kiko Rivera se permite un toque mucho más festivo y anima a jugar con los brillos y las lentejuelas. La misma base de pantalones efecto piel que utiliza como pieza comodín, la combina con un jersey repleto de lentejuelas, creando un look de impacto que maximiza el espíritu de la fiesta. Eso sí, siempre siguiendo su estética elegante y casual al mismo tiempo, lo que resulta en un conjunto perfectamente adaptable para todo tipo de celebraciones de Fin de Año.

Y ya que entre sus consejos estrella, Jessica Bueno destaca la importancia de invertir en piezas que garanticen la versatilidad más allá de las fiestas. La guinda del pastel para su street style invernal es una cazadora oversize de efecto piel marrón, forrada de borreguito, una prenda que combina calidez y tendencia. Para un look perfecto de día, la ha combinado con unos pantalones vaqueros y el ya mencionado jersey festivo, creando un conjunto cómodo e ideal para una jornada de compras navideñas.

La modelo ejemplifica a la perfección el equilibrio entre tendencia y confort, y demuestra una vez más que acertar estas fiestas no tiene por qué ser complicado. Su estilo equilibrado, elegante y adaptable se ha convertido en inspiración para miles de seguidoras.