Ed Sheeran se sentó en la esquina de la barra y cantó el éxito número uno de 2017 con un micrófono

El motivo por el que Ed Sheeran se muda a Estados Unidos tras sus polémicas declaraciones en Inglaterra: "No significa que tenga que ser británico”

Compartir







Ed Sheeran sorprendió con una actuación improvisada de 'Perfect' en un karaoke de Nueva York. El cantautor británico estaba con la estrella de 'Harry Potter', Tom Felton, mientras pasaba el rato en el local. El cantante - que es muy fanático de la agricultura- acudió con su propio merchandising del álbum 'Play' y una gorra de los New York Yankees, según 'People'.

Ed Sheeran se sentó en la esquina de la barra y cantó el éxito número uno de 2017 con un micrófono. Así aparece en los vídeos compartidos por la empresa el pasado sábado 13 de diciembre, donde aparece junto a Felton, quien está retomando actualmente el papel de Malfoy en 'Harry Potter' y el 'Niño maldito' en Broadway.

PUEDE INTERESARTE Aitana sorprende cantando junto a Ed Sheeran la canción 'Perfect' en inglés

"¡Tú también tienes que cantarla!", le dijo el cantante al camarero

El cantante ganador del Grammy aparece en los vídeos sentado en la barra junto a vasos de cerveza. Ed Sheeran se puso a grabar el momento especial junto a Tom Felton. El artista incluso intentó que el camarero se uniese a cantar la canción: "¡Tú también tienes que cantarla!".

PUEDE INTERESARTE El cantante Ed Sheeran dona más de un millón de euros para que los niños aprendan música

Este mágico momento ocurrió poco después de que actuase en el Z100 Jingle Ball en el Madison Square Garden de Nueva York el viernes 12 de diciembre. En el concierto, tocó éxitos como 'Perfect', 'Shivers', 'Shape of You', 'Azizam' y 'Bad Habits'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ed Sheeran compartió la versión súper deluxe de su álbum

El último álbum de Sheeran, 'Play', se publicó en septiembre. El mes pasado, compartió la versión "super deluxe" del proyecto con 14 canciones adicionales y explicó el por qué en Instagram. "Fue muy difícil elegir las canciones para este álbum, fue una experiencia creativa tan vasta, pero ir a la India lo unió todo", señaló el cantante.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Quería poner también las canciones que se habían creado fuera de la India. Hay 14 canciones que no están en el álbum principal, que es un álbum en sí mismo, así que espero que te diviertas profundizando en ellas. Son diferentes temas, géneros, colaboradores, pero todos dentro del ámbito del Play", añadió.

"Cuando hago álbumes me sumerjo en todo lo que puedo y reduciendo, pero a veces te gustan tanto algunas canciones que tienen que ver la luz del día. Esto es lo que es este deluxe. 2025 está llegando a su fin, fue el año del juego para mí. El año que viene empezamos la gira Loop y terminaremos lo que venga después. Muchas gracias por todo el cariño este año, ha sido increíble", concluyó el artista.