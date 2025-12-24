Después de que Luis Pliego actualice cómo se encuentra la situación familiar de Anabel Pantoja, Joaquín Prat muestra su apoyo

En 'El tiempo justo' recuerdan que en el programa desvelaron el motivo por el que iba a ser la Navidad más dura para Anabel Pantoja: David, su pareja, se negaba a sentarse con su suegra en Nochebuena.

Tras preguntar en plató cómo se encuentra dicho conflicto actualmente y si cenarán juntos, Luis Pliego confiesa: "A estas horas, no. No lo vamos a saber hasta pasada la Navidad, no vamos a saber cómo ha sido la Nochebuena de Anabel Pantoja. "Le quedan dos horitas para decidirse", apunta el presentador.

Kike Quintana deja caer que, quizás, por su nieta podrían llegar a hacer el esfuerzo. Algo con lo que no está de acuerdo Alexia Rivas pues "según como trata David a Merchi y en los términos a los que se refiere, casi es mejor que no se sienten". Sin embargo, Joaquín Prat muestra su apoyo al colaborador: "Hay que hacer un esfuerzo y no cuesta tanto". "No nos podemos olvidar de que han pasado cosas bastantes graves en lo que es el concepto familiar entre ellos", señala Leticia Requejo.

Joaquín Prat reacciona a la situación familiar de Anabel Pantoja

Más tarde, al ver los mensajes que le han enviado los celebrities a Joaquín Prat entre los que se encuentra el de Anabel Pantoja, Kike Quintana bromea: "Con lo cariñosa que es Anabel contigo tendrías que ir tú a cenar en vez de Merchi".

Una broma a la que Joaquín Prat responde: "Lo único que lamento es que si se confirman todas estas informaciones que, no dudo de ellas ni por asomo, sobre la situación personal que está viviendo Anabel entre su pareja y su madre, desde luego no se lo merece. Anabel es buena gente, es buena persona y tiene un corazón enorme".