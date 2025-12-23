El cantante y la actriz confirmaron su romance en noviembre de 2024, cuando acudieron juntos a la gala de los Latin Grammy

Alejandro Sanz y Candela Márquez han decidido poner fin a su relación tras más de un año juntos, tal y como se ha conocido en la tarde de este pasado lunes 22 de diciembre. Se trata de una ruptura de lo más abrupta, ya que el pasado jueves 18 de diciembre el cantante celebró su 57 cumpleaños junto a la actriz.

Así lo han confirmado a la revista '¡Hola!' fuentes cercanas a la expareja, que aseguran que la ruptura se produjo en los últimos días.

La publicación señala que no ha habido terceras personas involucradas directamente en la separación, sino que sus "caracteres muy pasionales" habrían terminado por rebasar la relación.

Desde el entorno de la pareja explican que "en este momento se han dicho adiós", aunque no descartan que en el futuro puedan retomar su vínculo, dado que ya habían protagonizado idas y venidas en otras ocasiones. Pese a todo, el entorno manifiesta que están "locos el uno por el otro".

La noticia ha salido a la luz a la vez que Márquez ha dejado de seguir al intérprete de 'Corazón partío' en las redes sociales, un movimiento que ya realizó hace unos meses, cuando también les rodearon un sinfín de rumores sobre su ruptura. Y es que esta no es la primera vez que ponen punto a su historia de amor.

Ahora, Candela ha dicho 'adiós' a España y ha regresado a su país natal, México, para pasar las Navidades junto a su familia. "Estoy emocionadísima con la Navidad al pensar que, después de tantísimos años, voy a pasarla con mi familia. Ellos lo son todo, más que el trabajo, las amistades o las parejas. La familia siempre va a estar ahí", señalaba la también influencer a sus seguidores en un directo de Instagram.

La historia de amor de Alejandro Sanz y Candela Márquez

El romance entre Sanz y Márquez se hizo público en octubre de 2024, cuando comenzaron a dejarse ver juntos en eventos sociales y en redes, lo que terminó confirmando su relación ante los medios.

Su primera aparición conjunta de alto perfil fue en la fiesta del 50 cumpleaños de Paco León, donde se les vio muy cercanos, lo que desató todo tipo de especulaciones sobre su noviazgo. Poco después, ambos compartieron mensajes en Instagram que evidenciaban su vínculo.

La confirmación llegó en noviembre de 2024, cuando la pareja consolidó su relación con su primer posado oficial en la gala de los Latin Grammy. Desde entonces han asistido juntos a diversos eventos públicos.

Durante estos últimos meses, las noticias sobre una posible ruptura han sido una tónica en su vida. Uno de los motivos fue la colaboración de Sanz con Shakira ante el lanzamiento de 'Bésame', 20 años después de 'La Tortura'.

Ambos artistas compartieron un vídeo cantando su nuevo tema e incluso dándose un beso en la mejilla en alusión al título de la canción. Un gesto aparentemente sin importancia, pero que poco después cobraría sentido, ya que Candela dejó de seguir al compositor en las redes sociales.

Este, además de otras polémicas, han sido interpretados como señales de una crisis en la pareja, algo que, ahora, sumado a sus problemas personales, habría significado el final de su relación.