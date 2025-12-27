Logo de telecincotelecinco
Logo de Telecinco OutdoorTelecinco Outdoor
Actualidad
Rupturas de famosos

Las rupturas sentimentales del año 2025: de Kiko Rivera e Irene Rosales a Álvaro Escassi y Sheila Casas

las rupturas sentimentales del año 2025
Kiko Rivera e Irene Rosales, Montoya y Anita y Sheila Casas y Alvaro Escassi. Getty Images
Compartir

Despedimos el 2025 después de haber pasado doce meses tremendamente convulsos. Los personajes del Universo de Telecinco nos han tenido durante el año boquiabiertos con los vaivenes de su vida sentimental. Muchas de nuestras parejas de cabecera han terminado rompiendo y es el momento de hacer balance. Estas han sido todas las rupturas de los famosos durante el año.

Irene Rosales y Kiko Rivera: casi una década de amor

Kiko Rivera e Irene Rosales
Kiko Rivera e Irene Rosales. INSTAGRAM
PUEDE INTERESARTE

Sin duda, una de las rupturas del año. El hijo mayor de Isabel Pantoja y su mujer anunciaron el fin de su relación tras once años juntos. La verdad es que la separación está siendo muy civilizada y los dos, al menos de cara a la galería, parecen estar cumpliendo las formas. Irene, por su parte, rehízo su vida de inmediato y está muy ilusionada con su nuevo novio, Guillermo. Kiko se ha dejado ver con algunas amigas, pero parece que, de momento, no hay nadie en su horizonte.

Jessica Bueno y Luitingo: desagradable sorpresa

Luitingo y Jessica Bueno
Luitingo y Jessica Bueno. INSTAGRAM
PUEDE INTERESARTE

La madre del hijo mayor de Kiko Rivera, Jessica Bueno, también ha llorado por amor en este 2025. La modelo sevillana anunciaba a principios de año su ruptura con el cantante Luitingo, a quien conoció durante su paso por ‘GH VIP’. Después de más de un año de pasión pura, el fin de su historia resultó tan sorprendente como rentable, ya que ambos llenaron minutos de televisión exponiendo sus respectivas razones.

Anita y Montoya: la sensación del año

Anita Williams y Montoya
Anita Williams y Montoya. INSTAGRAM / TELECINCO

Este 2025 han aterrizado en el ecosistema Outdoor Anita Williams y José Carlos Montoya. Los conocimos el Día de Reyes con motivo del estreno de la octava temporada de ‘La Isla de las Tentaciones’ y, desde el primer minuto, no han dejado de regalarnos contenido. Durante su paso por República Dominicana nos regalaron una ruptura tremendamente pasional que se prolongó tras su llegada a España. Finalmente, tras coincidir en ‘Supervivientes’ y acercar posturas, terminaron rompiendo este otoño.

Manuel y Gabriella: el giro de tuerca que necesitábamos

Gabriella y Manuel
Gabriella y Manuel. Mitele

La historia de desamor de Anita Williams y Montoya no se entiende sin la figura de Manuel González. El ex de Lucía Sánchez llegó a la octava edición de ‘LIDLT’ en calidad de “Soltero VIP” y Anita perdió la cabeza por sus huesos. El gaditano sorprendió en la Hoguera Final optando por marcharse solo y nos dejó de piedra cuando anunció, a su llegada a España, que había iniciado una relación con Gabriella Hahlingag, otra de las tentadoras de la temporada. La historia acabó como el rosario de la aurora porque ella le fue infiel con un cantante de reguetón mientras él participaba en ‘Supervivientes’.

Álvaro Escassi y Sheila Casas: ruptura por sorpresa

La declaración de Escassi ante Sheila: "Muy tonto tengo que ser para no estar enamorado de esta mujer"
La declaración de Escassi ante Sheila: "Muy tonto tengo que ser para no estar enamorado de esta mujer"

El romance de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila, la hermana de Mario Casas, fue uno de los bombazos del 2024. El jinete, que ese año protagonizó un culebrón de aúpa con María José Suárez, rehízo su vida en tiempo récord con la abogada y participante de ‘Bailando con las Estrellas’. Todo iba viento en popa y él incluso se atrevía a hablar de boda, pero al llegar de ‘Supervivientes’ anunciaron una ruptura que todavía necesita aclararse.

Nagore Robles y Carla Flila: un amor demasiado bonito

Nagore Robles y Carla Flila
Nagore Robles y Carla Flila. telecinco.es

En Outdoor disfrutamos mucho ‘shippeando’ la relación sentimental entre Nagore Robles y la influencer Carla Flila. Cada foto que se hacían juntas o cada plan que compartían en redes sociales era un acontecimiento sin parangón. Por desgracia, el amor se acabó entre ellas y, a pesar de que ha habido amagos de reconciliación, cada una tomó su camino.

Mario González y Claudia Martínez: ruptura de ida y vuelta

Mario González y Claudia Martínez recuerdan los duros inicios de su relación y ella se rompe tras ser culpada de destruir una familia Un cuento imperfecto Temporada 1 Capítulo 1
Mario González y Claudia Martínez recuerdan los duros inicios de su relación y ella se rompe tras ser culpada de destruir una familia Un cuento imperfecto Temporada 1 Capítulo 1

La historia de Mario González y Claudia Martínez también fue muy bonita. Se conocieron en ‘La Isla de las Tentaciones’, donde cada uno acudió a poner a prueba a sus respectivas parejas. Finalmente, se enamoraron entre ellos y vivieron una relación muy saludable y admirada por todos. En torno al verano comenzaron los rumores de crisis e infidelidades entre ambos y anunciaron el fin de su historia. Pero esta Navidad ha tenido lugar el milagro: ¡Han vuelto!

Alberto Santana y Yuralkys Calero: menos de un año de matrimonio

Alberto Santana y su mujer
Alberto Santana y su mujer. INSTAGRAM

Menos de un año han durado casados Alberto Santana, ex tronista de ‘MYHYV’, y su mujer, Yuralkys Calero. El también exconcursante de ‘Supervivientes’ conoció a su ex en un reality estadounidense y no dudaron en agilizar una boda en Miami. Tras el divorcio, Alberto volvió a España. “Para estar con esa situación, mejor cada uno por su lado”, contó Amor Romeira, encargada de destapar la sorprendente ruptura.

Laura Cuevas y Carlos Calderón: guerra intercontinental

Laura Cuevas y Carlos Calderón firman los papeles del divorcio en directo: "Vaya peso me he quitado de encima" ¡De viernes! Top Vídeos 517
Laura Cuevas y Carlos Calderón firman los papeles del divorcio en directo: "Vaya peso me he quitado de encima" ¡De viernes! Top Vídeos 517

Otra sentencia de divorcio fundamental en este 2025 es la que firmaron en Honduras Laura Cuevas y Carlos Calderón. La hija del antiguo mayoral de Cantora se marchó a ‘Supervivientes’ en crisis con su marido, pero durante el concurso se desató entre ellos una auténtica guerra civil. Infidelidades por ambas partes, engaños y mucho desgaste fueron las claves de su final.

Manu Vulcan y Laura Galera: del amor al odio

Manu Vulcán y Laura Galera
Manu Vulcán y Laura Galera. Instagram

También trajo cola la ruptura de Manu Vulcan y Laura Galera, concursantes de ‘GH 19’. La pareja de andaluces se conoció en la casa más famosa de la televisión y comenzó una relación sentimental que continuó más allá de la final del concurso. Un buen día, de buenas a primeras, nos desayunamos con su ruptura y un odio visceral entre ambos que no vimos venir.

Jennifer Lara y Rubo Blanco: paternidad y ruptura

Jennifer Lara, sobre los inicios de su relación con Rubo Blanco: “Él tenía su pareja y yo la mía”
Jennifer Lara, sobre los inicios de su relación con Rubo Blanco: “Él tenía su pareja y yo la mía”. telecinco.es

Jennifer Lara, antigua tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, anunció hace unas semanas su ruptura con Rubo Blanco, el hombre con el que fue madre hace tan solo cinco meses y al que conocíamos por haber sido soltero en ‘LIDLT’. Aunque parecía que la pareja vivía en una eterna luna de miel, las cosas cambiaron de manera repentina. “Un día me decía una cosa y otro me decía otra”, explicaba la influencer en su canal de Mtmad, aún confundida por los motivos que le dio el hombre del que aún estaba enamorada.

Temas