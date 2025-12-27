Carlos Otero 27 DIC 2025 - 18:00h.

El año 2025 ha estado marcado por las rupturas y son muchos los personajes de Telecinco que han puesto punto final a sus historias

Las rupturas de los famosos del 2023: de Adara Molinero y Bosco a Jessica Bueno y Pablo Marqués

Despedimos el 2025 después de haber pasado doce meses tremendamente convulsos. Los personajes del Universo de Telecinco nos han tenido durante el año boquiabiertos con los vaivenes de su vida sentimental. Muchas de nuestras parejas de cabecera han terminado rompiendo y es el momento de hacer balance. Estas han sido todas las rupturas de los famosos durante el año.

Irene Rosales y Kiko Rivera: casi una década de amor

Sin duda, una de las rupturas del año. El hijo mayor de Isabel Pantoja y su mujer anunciaron el fin de su relación tras once años juntos. La verdad es que la separación está siendo muy civilizada y los dos, al menos de cara a la galería, parecen estar cumpliendo las formas. Irene, por su parte, rehízo su vida de inmediato y está muy ilusionada con su nuevo novio, Guillermo. Kiko se ha dejado ver con algunas amigas, pero parece que, de momento, no hay nadie en su horizonte.

Jessica Bueno y Luitingo: desagradable sorpresa

La madre del hijo mayor de Kiko Rivera, Jessica Bueno, también ha llorado por amor en este 2025. La modelo sevillana anunciaba a principios de año su ruptura con el cantante Luitingo, a quien conoció durante su paso por ‘GH VIP’. Después de más de un año de pasión pura, el fin de su historia resultó tan sorprendente como rentable, ya que ambos llenaron minutos de televisión exponiendo sus respectivas razones.

Anita y Montoya: la sensación del año

Este 2025 han aterrizado en el ecosistema Outdoor Anita Williams y José Carlos Montoya. Los conocimos el Día de Reyes con motivo del estreno de la octava temporada de ‘La Isla de las Tentaciones’ y, desde el primer minuto, no han dejado de regalarnos contenido. Durante su paso por República Dominicana nos regalaron una ruptura tremendamente pasional que se prolongó tras su llegada a España. Finalmente, tras coincidir en ‘Supervivientes’ y acercar posturas, terminaron rompiendo este otoño.

Manuel y Gabriella: el giro de tuerca que necesitábamos

La historia de desamor de Anita Williams y Montoya no se entiende sin la figura de Manuel González. El ex de Lucía Sánchez llegó a la octava edición de ‘LIDLT’ en calidad de “Soltero VIP” y Anita perdió la cabeza por sus huesos. El gaditano sorprendió en la Hoguera Final optando por marcharse solo y nos dejó de piedra cuando anunció, a su llegada a España, que había iniciado una relación con Gabriella Hahlingag, otra de las tentadoras de la temporada. La historia acabó como el rosario de la aurora porque ella le fue infiel con un cantante de reguetón mientras él participaba en ‘Supervivientes’.

Álvaro Escassi y Sheila Casas: ruptura por sorpresa

El romance de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila, la hermana de Mario Casas, fue uno de los bombazos del 2024. El jinete, que ese año protagonizó un culebrón de aúpa con María José Suárez, rehízo su vida en tiempo récord con la abogada y participante de ‘Bailando con las Estrellas’. Todo iba viento en popa y él incluso se atrevía a hablar de boda, pero al llegar de ‘Supervivientes’ anunciaron una ruptura que todavía necesita aclararse.

Nagore Robles y Carla Flila: un amor demasiado bonito

En Outdoor disfrutamos mucho ‘shippeando’ la relación sentimental entre Nagore Robles y la influencer Carla Flila. Cada foto que se hacían juntas o cada plan que compartían en redes sociales era un acontecimiento sin parangón. Por desgracia, el amor se acabó entre ellas y, a pesar de que ha habido amagos de reconciliación, cada una tomó su camino.

Mario González y Claudia Martínez: ruptura de ida y vuelta

La historia de Mario González y Claudia Martínez también fue muy bonita. Se conocieron en ‘La Isla de las Tentaciones’, donde cada uno acudió a poner a prueba a sus respectivas parejas. Finalmente, se enamoraron entre ellos y vivieron una relación muy saludable y admirada por todos. En torno al verano comenzaron los rumores de crisis e infidelidades entre ambos y anunciaron el fin de su historia. Pero esta Navidad ha tenido lugar el milagro: ¡Han vuelto!

Alberto Santana y Yuralkys Calero: menos de un año de matrimonio

Menos de un año han durado casados Alberto Santana, ex tronista de ‘MYHYV’, y su mujer, Yuralkys Calero. El también exconcursante de ‘Supervivientes’ conoció a su ex en un reality estadounidense y no dudaron en agilizar una boda en Miami. Tras el divorcio, Alberto volvió a España. “Para estar con esa situación, mejor cada uno por su lado”, contó Amor Romeira, encargada de destapar la sorprendente ruptura.

Laura Cuevas y Carlos Calderón: guerra intercontinental

Otra sentencia de divorcio fundamental en este 2025 es la que firmaron en Honduras Laura Cuevas y Carlos Calderón. La hija del antiguo mayoral de Cantora se marchó a ‘Supervivientes’ en crisis con su marido, pero durante el concurso se desató entre ellos una auténtica guerra civil. Infidelidades por ambas partes, engaños y mucho desgaste fueron las claves de su final.

Manu Vulcan y Laura Galera: del amor al odio

También trajo cola la ruptura de Manu Vulcan y Laura Galera, concursantes de ‘GH 19’. La pareja de andaluces se conoció en la casa más famosa de la televisión y comenzó una relación sentimental que continuó más allá de la final del concurso. Un buen día, de buenas a primeras, nos desayunamos con su ruptura y un odio visceral entre ambos que no vimos venir.

Jennifer Lara y Rubo Blanco: paternidad y ruptura

Jennifer Lara, antigua tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, anunció hace unas semanas su ruptura con Rubo Blanco, el hombre con el que fue madre hace tan solo cinco meses y al que conocíamos por haber sido soltero en ‘LIDLT’. Aunque parecía que la pareja vivía en una eterna luna de miel, las cosas cambiaron de manera repentina. “Un día me decía una cosa y otro me decía otra”, explicaba la influencer en su canal de Mtmad, aún confundida por los motivos que le dio el hombre del que aún estaba enamorada.