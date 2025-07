Carlos Otero 17 JUL 2025 - 10:00h.

Su historia de amor ha estado condicionada por la inseguridad y los rumores de infidelidad por parte del DJ

Laura Galera y Manu Vulcán anuncian su ruptura sentimental: "Hay una decisión y hay que respetarla"

Los fans de la pareja formada por Laura Galera y Manu Vulcan de la pasada edición de 'Gran Hermano' se han llevado un gran chasco después de que la pareja, una de las más seguidas en redes sociales anunciase su ruptura. Por el comunicado que han compartido se entiende que ha sido el DJ quien ha dejado a la hija de María José Galera. Mientras se disipan las dudas echamos la vista atrás para poner en orden su historia de amor.

Septiembre de 2024: Bienvenidos a Gran Hermano

El arranque de la historia de amor de Laura y Manu coincide con el estreno de la decimonovena edición de GH. A los pocos días de convivencia Laura confirmó con sus compañeros que el gaditano le gustaba, pero en aquel tiempo él parecía más interesado en Maica Benedicto. Ante esta desagradable situación, Laura decidió dar un paso atrás porque tenía muy claro que “no iba a ser el segundo plato de nadie”, como se encargó de decir a sus compañeros.

Octubre de 2024: Sí, pero no

Finalmente, la hija de María José Galera y el gaditano terminaron sucumbiendo a la pasión y a la atracción que se profesaban, pero sin que Manu terminara de lanzarse de lleno a la piscina. Unos gritos desde el exterior que advertían a Laura de que el chico del que se estaba enamorando podría estar utilizándola le hicieron recular, pero su interés en él era más fuerte. Entre besos, arrumacos y tocamientos la pareja no terminaba de definirse e incluso protagonizaba discusiones sobre su naturaleza. Fuera de la casa, María José Galera y la hermana de Laura, Patricia, criticaban duramente al pretendiente de su hija y hermana.

Noviembre de 2024: Crisis y reconciliación

La expulsión de Laura Galera del concurso vino con uno de los momentos más complejos des u relación. Tras abandonar Guadalix Laura vio en ‘El Debate’ un vídeo en el que Manu hablaba negativamente de ella a sus espaldas, algo que le hizo sentir “vergüenza” y cuestionarse su relación. Por su parte Manu, muy afectado por su salida, expresó su arrepentimiento y le pidió que lo espere para hablar fuera. El destino quiso que Manu obtuviese el "poder de la resurrección" y conseguir la repesca automática de Laura que volvió a Guadalix con la intención de retomar su relación con el DJ.

Diciembre de 2024: Consolidación fuera de la casa

Una vez que dejaron el programa, Laura y Manu pudieron vivir su historia sin cámaras y en libertad. A pesar de que ella es de Sevilla y él de Cádiz, la pareja se las apañó para verse con frecuencia. En sus redes sociales compartían planes e intereses. “No hay nada más bonito que ver cómo las promesas se cumplen", "preciosos", "muero de amor, seguir cumpliendo sueños", "pelos de punta", "los más bonitos", son algunos de los comentarios que recibían por parte de sus fans. En plena Navidad la pareja compartía otro momento clave de su historia de amor: se iban juntos de viaje a París para disfrutar de la magia de DisneyLand.

Febrero de 2025: Entrevista exclusiva con Outdoor

Con motivo del Día de los Enamorados, la pareja explicó en exclusiva para Outdoor que se encontraban en un momento muy dulce de su relación, en la que ambas familias aceptan su historia de amor.

Abril de 2025: Rumores de infidelidad y un nuevo tatuaje

En primavera, Laura Galera se vio obligada a emitir un comunicado tras recibir innumerables mensajes sobre una presunta infidelidad de Manu Vulcan en México, donde estuvo por motivos laborales. Como muestra de amor y confianza, Laura Galera decidió tatuarse a su chico bajo el pecho. "Estoy loca perdida, pero me encanta", confesó la andaluza.

Junio de 2025: Rumores de ruptura y confirmación

Hace unos días saltaban las alarmas cuando los seguidores de la dupla notaron que tanto Laura como Manu habían dejado de compartir fotos juntos en redes sociales. Finalmente, el pasado 14 de julio llegaba la ruptura oficial: "Siempre creí que cuando hay amor todo se puede, que bastaba con sentirlo fuerte para que las cosas funcionaran... Pero hoy me doy cuenta de que no siempre basta con amar, que hay momentos en los que, aunque se quiera con el alma, no se coincide en lo que uno busca ni en lo que necesita", comunicó Laura visiblemente dolida.