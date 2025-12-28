El actor, de 1,32 metros de altura, interpretó a 165 personajes distintos en el exitoso film de Tim Burton, protagonizado por Johnny Depp

En 2005, cuando 'Charlie y la fábrica de chocolate' se estrenó bajo los mandos de Tim Burton, el público quedó fascinado no solo por la actuación de Johnny Depp, también por la coreografía y el universo de los Oompa Loompas. Lo que muchos no sabían entonces es que todos esos pequeños trabajadores de Willy Wonka eran interpretados por un solo hombre: Deep Roy, un actor británico de origen keniano cuya carrera abarca más de cuatro décadas.

Han pasado 20 años desde que el actor dio vida a este gracioso personaje ficticio, y muchos se preguntan qué ha sido de su vida desde entonces.

De estudiar contabilidad a interpretar uno de los personajes más sonados del cine

Mohinder Purba, su nombre real, nació el 1 de diciembre de 1957 en Nairobi, Kenia, bajo el seno de una familia india sikh antes de trasladarse con su familia a Londres.

A pesar de estudiar contabilidad, se sintió atraído por el mundo del espectáculo y abandonó esos estudios para formarse en artes escénicas. Su baja estatura, 1,32 metros, le llevó a ser encasillado en papeles que encajaran únicamente con ese perfil.

Empezó su carrera en 1976 con pequeños papeles en televisión y cine, incluyendo una aparición en 'Los Nuevos Vengadores' y en 'La Pantera Rosa ataca de nuevo' ese mismo año. Años después también apareció en 'La historia sin fin', donde interpretó a Teeny Weeny, y trabajó en series británicas de culto como 'Blake's 7'.

Otra de sus apariciones estelares fue en las películas de la saga 'Star Wars'. Roy fue el doble que encarnó a Yoda en algunas tomas en 'El Imperio Contraataca', además de interpretar a otros personajes menores en 'El retorno del Jedi'.

Pero, sin duda, el papel que consagró internacionalmente a Deep Roy fue el de los Oompa Loompas en 'Charlie y la fábrica de chocolate'.

Burton decidió que cada uno de los habitantes de Loompalandia fuera interpretado de forma individual por el mismo actor en lugar de duplicar digitalmente a unos pocos intérpretes. El resultado fue un titánico trabajo: Roy grabó nada menos que 165 personajes distintos mediante técnicas de cámara y efectos visuales, además de entrenar intensamente en baile y movimiento para las secuencias musicales de la película.

En una entrevista con 'Entertainment Weekly', aseguró que los personajes "no se hicieron mediante un ordenador", sino que todos ellos los hizo él mismo.

El propio Burton llegó a calificar su dedicación como la del "hombre más trabajador del mundo del espectáculo", y ese papel sigue siendo el más icónico de su carrera. Según trascendió entonces, Roy habría ganado 1 millón de dólares por dicha actuación.

Con el reconocido actor también trabajó en papeles menores en films como 'El planeta de los simios', 'Big Fish' y 'La novia cadáver'.

Su vida después de los Oompa Loompas

Tras este film, Roy ha continuado trabajando tanto en cine como en televisión. Ha aparecido en varias películas de 'Star Trek' interpretando al inseparable ayudante Keenser y en sus secuelas 'Into Darkness' y 'Beyond'.

También ha trabajado en 'Transformers: Revenge of the Fallen' y en series como 'The X-Files' y en la comedia 'Eastbound & Down'.

En TikTok goza de más de 15 millones de visualizaciones y en Instagram cuenta con cerca de 50.000 seguidores. En sus últimas publicaciones aparece rodeado de rostros conocidos como Al Pacino, Johnny Depp o Tim Burton, entre otros.

Más allá del cine y el ámbito público, se mantiene reservado respecto a su vida personal. En 2014 trascendió que se había casado con Millie Farris.

A sus 68 años, se desconoce si tiene hijos, y prefiere mantener su familia fuera del foco mediático, aunque su presencia en redes y apariciones públicas lo muestran como alguien cercano y apasionado por su oficio.