Rocío Amaro 20 FEB 2026 - 11:58h.

La Policía Local denuncia al organizador de un encuentro de 40 jóvenes que exhibieron armas blancas y detonaron pirotecnia en pleno centro de Málaga

Los agentes localizaron los vídeos en redes sociales donde se aprecia cómo los artefactos caen sobre los participantes mientras disparan de forma reiterada

MálagaLa Policía Local de Málaga ha denunciado al responsable de una concentración multitudinaria que tuvo lugar en la plaza Cristo de la Crucifixión para la grabación de un vídeo musical. Los hechos, ocurridos el pasado mes de diciembre, fueron detectados por los agentes tras un rastreo en redes sociales donde los propios participantes compartieron las imágenes de la quedada. En el video se observa a más de una decena de jóvenes manipulando material pirotécnico y armas en plena vía pública sin ningún tipo de autorización.

Las imágenes captadas durante la intervención muestra una situación de alto riesgo, con el lanzamiento de bengalas y fuegos artificiales de forma descontrolada. En varias secuencias se aprecia cómo los artefactos caen prácticamente encima de los jóvenes, que continuaron con la grabación a pesar del peligro de quemaduras.

Pero sin duda, el momento de mayor tensión recogido en el video que ha compartido la Policía es la aparición de un individuo empuñando una pistola de fogueo, con la que realiza disparos reiterados al aire mientras el resto del grupo le rodea y le anima.

Exhibición de cuchillos de gran tamaño

Además de las detonaciones, la investigación policial ha permitido identificar documentos donde varios de los asistentes exhibían armas blancas de gran tamaño. La presencia de estos cuchillos y la pistola, sumada al uso de pirotecnia en una plaza rodeada de edificios residenciales, motivó la actuación inmediata de las patrullas.

La Policía Local logró interceptar la grabación y disolver el encuentro, identificando a los implicados que habían acudido a la zona tras un llamamiento en internet.

Identificado el organizador del encuentro, ya denunciado

Los agentes han procedido a tramitar las denuncias correspondientes contra el organizador del evento por desórdenes públicos y por contravenir la normativa de seguridad ciudadana.

La intervención policial aparece al final del vídeo difundido, momento en el que los jóvenes cesan la actividad ante la llegada de los agentes. Las autoridades recuerdan que este tipo de producciones audiovisuales en espacios públicos requieren permisos específicos, especialmente cuando implican el uso de detonaciones o elementos que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos.