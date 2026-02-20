El grafiti de Bad Bunny expuesto en las calles del centro de Barcelona ha sido vandalizado con frases racistas: "Fuera sudacas de España y USA"

Un grafiti con la imagen de Bad Bunny junto al niño Liam reivindica en Barcelona la paz frente a Trump: "Era un mensaje necesario"

Compartir







BarcelonaEl grafiti del artista Alberto León en el centro de Barcelona que reivindica la paz frente al presidente estadounidense Donad Trump, con una imagen del cantante puertorriqueño Bad Bunny en su espectáculo de la Super Bowl, de la mano de un niño detenido por la policía migratoria, ha sido vandalizado.

La obra expuesta en las calles del centro de Barcelona ha aparecido con pintadas xenófobas en las que se pueden leer frases racistas como: "Fuera sudacas de España y USA".

PUEDE INTERESARTE Vandalizan el mural de Lamine Yamal en Barcelona

El grafiti en las calles del centro de Barcelona

En el grafiti, el cantante puertorriqueño sostiene una pelota de fútbol americano con el lema 'Together we are America' ('Juntos somos América') y sobre él y sobre el niño que le agarra de la mano aparecen dos palomas blancas. Sin embargo, al otro extremo aparece Donald Trump, vestido con un traje negro que contrasta con el blanco de la paz, tiene a dos palomas grises posadas en su cabeza y hombro.

PUEDE INTERESARTE Vandalizan con mensajes de odio la sede de Compromís en Picanya, Valencia

La pieza de arte urbano se puede ver en la calle del Sotstinent Navarro, al lado de la céntrica Via Laietana de la capital catalana, y ha corrido como la pólvora en redes sociales, cuando su autor, el tinerfeño Alberto León, subió un vídeo mostrándola en su cuenta de la red social Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En declaraciones a EFE, el artista urbano explicaba que había querido reivindicar el mensaje de Bad Bunny en la Super Bowl, donde proyectó el lema "lo único más poderoso que el miedo es el amor", como símbolo que representa la paz frente a las políticas migratorias de Trump.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Era un mensaje necesario que quise que estuviera en la calle, y qué mejor para expresarme que el centro de Barcelona, donde hay mucho turismo, muchas comunidades latinas", explicaba León.

El grafitero también destacaba el mensaje del puertorriqueño de que América no es un sinónimo de Estados Unidos, con el citado lema del balón, que el cantante acompañó de un desfile con las banderas y nombres de cada país del continente.

Alberto León, que lleva ocho años haciendo arte urbano, señalaba que el mensaje le interpela a nivel personal por su origen tinerfeño y debido a que toda su familia ha emigrado, por lo que comentaba que tiene buena conexión con la comunidad latina y conecta con todo este rechazo hacia estos países que se está viendo en Estados Unidos.