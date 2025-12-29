Sonia Moldes anuncia que se casa por quinta vez: la fecha, su futuro marido y sus dardos a su ex

Jorge Borrajo adelanta todos los detalles en 'El tiempo justo' sobre la primera boda mediática del 2026

Sonia Moldes será la protagonista de uno de los primeros enlaces mediáticos del 2026. La modelo, que acaparó buena parte de las portadas de la crónica social durante los años 90, se casará a comienzos de año por quinta vez. Así lo ha adelantado Jorge Borrajo, el director de la revista 'Semana' en directo en 'El tiempo justo'.

"Es una persona que había desaparecido un poco, pero ha vuelto este año", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Moldes no ha dudado en lanzar varios dardos a su expareja al compartir su gran noticia. En 2019 contrajo matrimonio por última vez. "A los 8 meses se separó, nos reconoce que fue la peor decisión de su vida que la persona con la que se casó dio un vuelco", agrega Borrajo.

Todos los detalles de su futuro marido: profesión, edad y gustos compartidos

El 'sí, quiero' lo dará el próximo 9 de enero en Madrid. Sonia Moldes ha explicado en la misma revista cómo se encuentra a escasos días de vivir un momento único junto a su pareja. "Está tremendamente feliz, nerviosa, muy ilusionada por lo que considera que es el hombre de su vida", puntualiza el periodista.

Ahora bien, ¿quién será su quinto marido? Citando las informaciones de Borrajo, el hombre con el que contraerá matrimonio se llama Isaac y tiene 54 años. "Es presidente de una multinacional. No le gustan los focos ni el ruido mediático", apostilla el mismo. Según cuenta, tienen mucha afinidad y suelen "pasárselo bien".