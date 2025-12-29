Logo de telecincotelecinco
Logo de El tiempo justoEl tiempo justo

Las imágenes que confirman el distanciamiento entre Merchi y David Rodríguez, el novio de Anabel Pantoja, en Navidades

Las imágenes que confirman el distanciamiento entre Merchi y David Rodríguez, el novio de Anabel Pantoja, en Navidades
Las imágenes que confirman el distanciamiento entre Merchi y David en Navidad. telecinco.es
Compartir

La revista 'Lecturas' trae esta semana una imagen que confirma lo que se lleva comentando desde hace días sobre el entorno de Anabel Pantoja. Las Navidades de la colaboradora parecen haber estado divididas entre la familia de David Rodríguez, su pareja, y su madre, Merchi.

En elaboración
Temas