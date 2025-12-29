Anabel Pantoja, entre su madre y su pareja en Navidad: los detalles

Las primeras imágenes de Merchi, madre de Anabel Pantoja, tras la polémica entre ella y su yerno, David, en 'El tiempo justo'

La revista 'Lecturas' trae esta semana una imagen que confirma lo que se lleva comentando desde hace días sobre el entorno de Anabel Pantoja. Las Navidades de la colaboradora parecen haber estado divididas entre la familia de David Rodríguez, su pareja, y su madre, Merchi.