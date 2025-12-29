Miguel Bosé, traicionado por su hermana Lucía Dominguín al darle a Nacho Palau un papel clave en su familia

La hermana del artista ha decidido que su expareja sea el padrino de su nieto Bruno

Las imágenes que confirman el distanciamiento entre Merchi y David Rodríguez, el novio de Anabel Pantoja, en Navidades

Compartir







Nacho Palau parece que regresa de forma momentánea a la vida de su expareja Miguel Bosé. La hermana de este, Lucía Dominguín, ha sido la encarga de hacerlo posible al depositar en él una responsabilidad que permanecerá para toda la vida. La socialité ha decidido que el exconcursante de 'Supervivientes' sea el padrino de su nieto. Así lo confirma en exclusiva en la revista 'Lecturas'.