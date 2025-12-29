Logo de telecincotelecinco
Miguel Bosé, traicionado por su hermana Lucía Dominguín al darle a Nacho Palau un papel clave en su familia

La gran traición familiar de Lucía Dominguín a Miguel Bosé. telecinco.es
Nacho Palau parece que regresa de forma momentánea a la vida de su expareja Miguel Bosé. La hermana de este, Lucía Dominguín, ha sido la encarga de hacerlo posible al depositar en él una responsabilidad que permanecerá para toda la vida. La socialité ha decidido que el exconcursante de 'Supervivientes' sea el padrino de su nieto. Así lo confirma en exclusiva en la revista 'Lecturas'.

